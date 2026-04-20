Darum feiert der FC Bayern mit einem Kakadu

Der FC Bayern München steht vier Spiele vor Schluss der deutschen Fußball-Bundesliga erneut als Meister fest.

Der FC Bayern München hat mit einem 4:2 gegen den VfB Stuttgart seine 35. Meisterschaft perfekt gemacht – und anschließend mit einem ungewöhnlichen Symbol gefeiert: einem Kakadu auf dem offiziellen Meister-Shirt.

Das Tier hat eine besondere Geschichte: Bereits bei der Meisterfeier im Vorjahr nahmen Spieler im Münchner Restaurant „Käfer“ eine Porzellanfigur des Vogels mit. Der Kakadu entwickelte sich schnell zum Kult-Maskottchen und Glücksbringer. Später schenkte Gastronom Michael Käfer die rund 1000 Euro teure Figur offiziell der Mannschaft.

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Auch diesmal spielte der Kakadu wieder eine zentrale Rolle bei den Feierlichkeiten. Leon Goretzka erklärte dazu: „Der hat schon die letztjährigen Feierlichkeiten dominiert und jetzt hat der lange warten müssen, dass wir ihn wieder rausgelassen haben aus seinem Käfig. Aber sobald die Titel wieder gewonnen werden, darf er raus und mit uns feiern.“

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Das besondere Meister-Shirt mit dem Kakadu ist inzwischen auch für Fans erhältlich. Sportlich geht es für die Münchner derweil direkt weiter – im Pokal-Halbfinale wartet am Mittwoch Leverkusen.