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Kompany
© Getty

Zweiter Versuch

Bayern-Coach Vincent Kompany wünscht sich diesen Premier-League-Star

18.04.26, 12:22
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Der FC Bayern München plant jetzt schon die Transfers für den kommenden Sommer. Dabei steht Tottenham-Star Xavi Simons noch immer auf der Liste.

Im vergangenen Sommer holte Tottenham Hotspur für rund 65 Millionen Euro Xavi Simons (22) von RB Leipzig. Wie Uli Hoeneß vor kurzem im Podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" von Ministerpräsident Dr. Markus Söder verriet, wollte er damals den Niederländer nicht verpflichten, obwohl Bayern-Coach Vincent Kompany ihn gerne haben wollte. Die Summe sei zu hoch gewesen. Stattdessen lieh sich der deutsche Rekordmeister Nicolas Jackson (24) vom FC Chelsea aus.

Bei der Presskonferenz vor dem Bundesliga-Kracher gegen VfB Stuttgart (Sonntag 17:30 Uhr) wurde Kompany bezüglich einer möglichen Verpflichtung von Simons gefragt. Darauf antwortete der Belgier: "Wir sind ein aktives Team – Christoph, Max, Jan und ich. Wir versuchen immer, den anderen zu überzeugen. Wir arbeiten in einer guten Atmosphäre und mit viel Respekt zusammen. Fragen Sie Max und Christoph, was im nächsten Transferfenster passieren wird. Wir akzeptieren die Entscheidung des Vereins."

xavi simons
© Getty Images

Mit dem FC Bayern könnte Kompany diese Saison ein Triple holen. Auf der anderen Seite kämpft Tottenham Hotspur aktuell in der Premier League gegen den Abstieg. Wenn das Worst-Case-Szenario für die Spurs wirklich eintritt, wäre ein Abgang von Simons unvermeidbar. Zusätzlich könnte der Klub aus Nordlondon nicht mehr die gezahlten 65 Millionen Euro verlangen.

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