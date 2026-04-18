Laimer: Auf dem Platz Weltklasse, beim Vertrag Stillstand

Kaum durchatmen, schon geht’s weiter: Für Konrad Laimer jagt aktuell ein Highlight das nächste. Zwischen Titelträumen, Top-Gegnern und großen Zielen gibt der Bayern-Star Einblick in eine Phase, in der momentan alles möglich scheint.

Dienstag noch im Giganten-Duell mit Kylian Mbappé und Vinícius Júnior – keine 24 Stunden später Schoko-Show im Wiener Sport-Club-Stadion: Nach dem CL-Krimi gegen Real Madrid gönnt sich Bayern-Motor Konrad Laimer eine kurze „süße Pause“. Doch viel Zeit bleibt nicht: Statt seiner Lieblingssorte – Alpenmilch-Schoki von Milka – stehen knallharte Fußball-Happen auf dem Menü. Mit FC Bayern München geht es um nichts Geringeres als das ganz große Ziel: Das Triple. Champions League, Meisterschaft, DFB-Pokal – alles ist drin. Zeit für einen Plausch blieb trotzdem: Dabei spricht Laimer über seine seine aktuell wohl stärkste Karrierephase, wie schnell Bayerneine Meister-Party auf die Beine stellen kann, die WM in Nordamerika – und den stockenden Vertragspoker in München.

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Konrad Laimer über seinen derzeitigen Höhenflug:

"Es macht auf jeden Fall gerade viel Spaß, Fußball zu spielen. Aber es hat mir immer schon Spaß gemacht. Im Endeffekt bin ich jetzt in der Möglichkeit, viele Titel zu gewinnen, und genau deshalb spielen wir auch alle. Für die ganz großen Spiele. Es macht Spaß, aber es geht immer besser. Dafür arbeite ich jeden Tag, stehe auf und trainiere hart."

...über Kompanys Halbzeit-Ansprache im Real-Krimi:

"Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was er genau gesagt hat. Aber schlussendlich geht es immer darum, kurz etwas Taktisches anzuschauen. Wo gibt es Räume, was kann man besser machen. Und dann schlussendlich geht's raus, spielt die zweite Halbzeit und wir sind weiter. Zur Pause waren wir ja ein Tor hinten. Aber wir bereiten uns die ganze Saison alle drei bis vier Tage genau für solche Momente vor. Und das zeichnet uns dann auch aus. Egal gegen wen, egal wann – es ist immer Vollgas geben. Dann bist du auch für alle Momente, die im Fußballspiel passieren können, gewappnet."

»Früher oder später Grund zum Feiern«

...über das Champions-League-Halbfinale gegen PSG:

"Es ist immer schwierig, wenn du im Herbst ein Spiel in der Ligaphase hattest, jetzt spielst du ein Champions-League-Halbfinale. Wir kennen die Mannschaft, die Mannschaft kennt uns. Wir haben im letzten Jahr dreimal gegeneinander gespielt. Letzte CL-Saison, Klub-WM, dann noch einmal in der Ligaphase und jetzt halt im Halbfinale. Fakt ist: Die wissen, wie wir Fußball spielen, wir wissen, wie sie Fußball spielen. Es ist eine Mannschaft mit sehr viel Qualität. Und genau so ist es bei uns auch. Und dann musst du in den beiden Spielen einfach besser sein."

...über Titelchance gegen Stuttgart & Feier-Modus:

"Wir schauen mal, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Wir bereiten uns vor, wie wir es immer tun, auf die Bundesligaspiele. Natürlich wollen das Spiel gewinnen und dann schauen wir mal, ob es am Sonntag schon so weit ist. Da wir aber natürlich am Mittwoch ein wichtiges Spiel im DFB-Pokal haben, glaube ich tatsächlich nicht, dass ausgelassen gefeiert wird. Aber ich hoffe, dass es in dieser Saison noch früher oder später dann einen Grund zum Feiern gibt."

...über Rangnick vs. Kompany:

"Jeder Trainer hat seine eigenen Ideen, wie er Fußball spielen will. Beide haben natürlich irgendwo eine unterschiedliche Idee. Schon alleine vom Taktischen. Beide sind aber natürlich auch sehr gute Trainer, die mir auf meinem Weg auch sehr viel mitgeben konnten und wo ich auch sehr viel dazulernen konnte. Und genau darum geht es im Fußball und generell im Leben. Du kannst immer was lernen und besser werden."

»Es hätte eine leichtere Gruppe geben können«

...über Dauerstress & WM-Fokus:

"Du lebst halt in der Gegenwart. Von Spiel zu Spiel zu Spiel. Man hat die WM natürlich im Kopf, die Vorfreude. Aber ich bin der Meinung, die beste Vorbereitung ist sowieso immer, wenn du spielst. Und das Wichtigste ist, dass wir alle miteinander fit bleiben, dass wir dann aus dem Vollen schöpfen können, wenn es losgeht."

...über Argentinien & Messi-Duell:

"Ich habe ja schon einmal gegen Messi gespielt. Aber du willst gegen die beste Mannschaft und gegen die besten Spieler spielen. Egal ob auf Nationalteam-Ebene oder auf Vereinsebene. Sich gegen die Besten zu messen, spornt uns alle ja irgendwo an, dass man auch einfach zeigen kann, wie gut man ist. Und ich finde auch, alle drei Spiele sind sehr besonders, alle drei Spiele werden schwer werden. Dementsprechend müssen wir uns darauf vorbereiten. Und ich glaube, von der Auslosung her, hätte es von der Schwierigkeit der Gruppe auch etwas Leichteres geben können als das, was wir jetzt bekommen haben. Deswegen, wenn es dann so weit ist, müssen wir schauen, dass wir bereit sind."

...über Jordanien & Algerien als Stolpersteine:

"Mittlerweile gibt es keine schlechten Mannschaften mehr im Fußball. Und ja, die zwei werden ein schweres Stück Arbeit werden."

»Davon habe ich als kleiner Bub geträumt«

...über den Trikot-Tausch-Kampf mit Messi:

"Ich tausche eigentlich nie Trikots, darum weiß ich nicht, ob andere sich schon darüber Gedanken gemacht haben. Schlussendlich nehme ich meins ab zu mit oder ich schenke es irgendwem. Aber ich habe wirklich sehr selten Trikots getauscht."

...über den perfekten WM-Zeitpunkt:

"Eine WM kann nie zu einem schlechten Zeitpunkt kommen. Ja klar, ich fühle mich gut, ich bin fit. Aber das Wichtigste ist einfach nur, dass wir alle gesund bleiben, dass wir alle Möglichen dabeihaben, dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Und solange das gegeben ist, ist es auf jeden Fall ein sehr guter Zeitpunkt, so eine WM zu spielen. Ich habe richtig Lust auf die nächsten Wochen und Monate, was da auf mich und auf uns alle zukommt. Wenn ich mir etwas als kleiner Bub erträumt hätte, dann wäre es genau das, was in den nächsten Wochen auf mich zukommt."

...über den Stillstand im Bayern-Vertragspoker:"Da gibt es nicht viel Neues (lacht)."