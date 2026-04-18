Bayern-Schock: SO teuer ist der absolute Wunschspieler

Der deutsche Meister will Anthony Gordon verpflichten. Newcastle verlangt für den Teamspieler allerdings eine Mega-Summe.

Während der FC Bayern sportlich auf das historische Triple zusteuert, arbeitet man hinter den Kulissen bereits an Neuverpflichtungen für die kommende Saison. Dabei soll Anthony Gordon Kandidat Nummer 1 sein.

Wie Sky berichtet, ist der Newcastle-Star „aktuell der absolute Wunschkandidat der Bayern“. Auch Gianluca Di Marzio bestätigt das Interesse des deutschen Meisters. „Der FC Bayern München ist sehr an Anthony Gordon interessiert“, schreibt der Italiener. „Sie glauben, dass er der richtige Spieler für die Außenposition von Luis Díaz sein könnte. Sie möchten Díaz und Gordon als alternative Optionen haben.“

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Transfer-Poker

Wie der „Telegraph“ berichtet, hat Gordon bereits entschieden, dass er Newcastle im Sommer verlassen wird. Der englische Teamspieler sieht den idealen Zeitpunkt, um zu einem europäischen Top-Klub zu wechseln.

Ein Transfer wird allerdings nicht billig. Wie BILD-Fußballchef im Podcast „Bayern-Insider“ schildert, soll Newcastle rund 90 Millionen Euro für Gordon verlangen. Dies sei deutlich zu viel für die Bayern – die Schmerzgrenze für den deutschen Meister liegt bei 60 Millionen.

Allerdings könnten Financial-Fair-Play-Regeln Newcastle im Sommer zum Handeln zwingen. Dann könnten die Engländer gezwungen sein, Ablösesummen zu generieren.