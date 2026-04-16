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»Dafür spiele ich«

Keine Zeit für Süßes: Laimer im Dauerstress

Von
16.04.26, 21:26
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Dienstag noch im Giganten-Duell mit Kylian Mbappé und Vinícius Júnior – keine 24 Stunden später Schoko-Show im neuen Wiener Sport-Club-Stadion: Nach dem CL-Krimi gegen Real gönnt sich Bayern-Motor Konrad Laimer eine kurze „süße Pause“. 

Doch viel Zeit blieb nicht: Statt seiner Lieblingssorte – Alpenmilch-Schoki von Milka – stehen knallharte Fußball-Happen auf dem Menü. Mit FC Bayern München geht es um nichts Geringeres als das ganz große Ziel: Das Triple. Champions League, Meisterschaft, DFB-Pokal – alles ist drin. Entsprechend schnell ging es für Laimer dann auch wieder zurück an die Säbener Straße.

Und genau dort zeigt sich, warum der ÖFB-Legionär derzeit so gefragt ist. Laimer wirkt, als würde er genau für solche Momente leben: „Es macht gerade extrem viel Spaß. Aber Spaß hatte ich immer. Jetzt geht’s um Titel – und genau dafür spielt man Fußball. Für diese Spiele. Aber es geht immer besser. Dafür arbeite ich jeden Tag.“ Klingt nach Kampfansage – und die ist auch nötig. Denn im Halbfinale wartet mit Paris Saint-Germain ausgerechnet der Titelverteidiger. Ein Gegner, der für viele schlaflose Nächte sorgt – nicht aber für Laimer: „Sie kennen uns, wir kennen sie. Wir haben oft genug gegeneinander gespielt. Beide Mannschaften haben brutal viel Qualität. Am Ende musst du einfach besser sein.“

Vertrags-Poker: Stillstand trotz Höhenflug

Doch bevor es zum nächsten europäischen Kracher kommt, steht in der Bundesliga das nächste Highlight an: Gegen VfB Stuttgart könnte Bayern am Sonntag (ab 17.30 Uhr/live auf Sky) den Meistertitel fixieren. Der 28-Jährige bleibt cool: „Wir machen unsere Hausaufgaben, wollen das Spiel gewinnen – und dann schauen wir, was rauskommt.“ Feiern? Vielleicht. Aber sicher nicht lange. Denn schon wenige Tage später wartet im Pokal-Halbfinale der nächste Prüfstein: Bayer 04 Leverkusen.

Ein Wahnsinns-Programm – und mittendrin Laimer, der gerade auf der Überholspur unterwegs ist. Nur abseits des Rasens läuft nicht alles nach Plan: Seine Vertragsverlängerung bei Bayern? Weiter auf Eis. Laimer nimmt es gelassen – mit einem Grinsen: „Neue Infos gibt’s keine.“ Zumindest noch. Denn wenn der Salzburger so weitermacht, dürfte auch dort bald Bewegung reinkommen.

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