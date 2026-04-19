Eberl glaubt an WM-Aus von Gnabry: "Tut mir leid für ihn"

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl rechnet mit dem WM-Aus von Serge Gnabry.

Nach dem 4:2-Sieg gegen VfB Stuttgart und gesicherten Meisterschaft sagte Max Eberl am Sonntag über die Verletzung von Serge Gnabry: "Die Saison wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Alles andere steht ein Stück weit in den Sternen."

Am Samstagabend machte der Verein die Verletzung vom DFB-Star öffentlich bekannt. Der 30-jährige Mittelfeldspieler zog sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zu und fällt "für längere Zeit aus".

Nagelsmann hält sich zurück

Eberl erklärte: "Er ist sehr gefasst, sehr stabil, aber natürlich enttäuscht. Wenn du 30, 31 bist, dann hast du noch eine WM vor der Brust wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange er noch spielt, aber es könnte die letzte Chance gewesen sein vielleicht."

Bundestrainer Julian Nagelsmann wollte am Nachmittag noch nicht über ein WM-Aus reden. Eberl wählte klarere Worte: "Es tut mir für ihn leid, weil er bei der WM für die deutsche Mannschaft eine sehr gute Rolle gespielt hätte."

Die derzeitige Situation sei "dramatisch". Bei Bayern und dem DFB war Gnabry in den vergangenen Monaten ein Stammspieler und überzeugte mit sehr starken Leistungen.