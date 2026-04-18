Bayern-Star Serge Gnabry verpasst die WM

Serge Gnabry hat sich am Samstag verletzt. Der Offensiv-Star wird nicht nur das Saisonfinale verpassen, sondern auch bei der kommenden Weltmeisterschaft nur Zuschauer sein.

Der FC Bayern informierte am Samstagabend, dass Serge Gnabry (30) "für längere Zeit" ausfallen werde. Gnabry zog sich im geheimen Abschlusstraining einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zu. Intern wird mit einer Pause von bis zu drei Monaten gerechnet, berichtet "Bild". Damit ist nicht nur das Saisonfinale gelaufen, sondern auch der Traum vom WM-Turnier im Sommer zerstört.

Diagnose beendet alle Träume

Die schwere Muskelverletzung bedeutet das vorzeitige Saison-Aus für den 30-Jährigen. Da die Sehnen direkt vom Schambein abgerissen sind, steht eine langwierige Reha bevor. Für den FC Bayern ist der Ausfall ein herber Verlust vor den entscheidenden Spielen im Mai.

DFB-Elf ohne Stammspieler

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann muss umplanen. Gnabry war für den WM-Kader vorgesehen und stand in den vergangenen acht Länderspielen immer in der Startelf. Da die Nominierung bereits am 12. Mai erfolgt, ist ein rechtzeitiges Comeback für das Turnier in Nordamerika ausgeschlossen.

Am Sonntag können die Bayern ohne den verletzten Gnabry gegen den VfB Stuttgart die 35. Meisterschaft perfekt machen. Ein einziger Punkt reicht zum Titel.