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Gordon
© Getty

Transfer-Poker

Bayern-Knall: Wunschkandidat hat sich entschieden

Von
21.04.26, 07:14
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Der England-Star kann sich einen Wechsel durchaus vorstellen. 

Sportlich läuft es für den FC Bayern weiter nach Wunsch. Die Meisterschaft wurde bereits fixiert, im Pokal und in der Champions League steht man im Halbfinale. Während die Kompany-Elf nach dem Triple strebt, laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für die kommende Saison.

Der Kader soll dabei weiter verstärkt werden. Ein Name, der dabei immer häufiger fällt, ist Anthony Gordon. Wie Sky berichtet, ist der Newcastle-Star "aktuell der absolute Wunschkandidat der Bayern". Auch Gianluca Di Marzio bestätigt das Interesse des deutschen Meisters. "Der FC Bayern München ist sehr an Anthony Gordon interessiert", schreibt der Italiener. "Sie glauben, dass er der richtige Spieler für die Außenposition von Luis Díaz sein könnte. Sie möchten Díaz und Gordon als alternative Optionen haben."

Anthony Gordon
© Getty

Bayern nicht Wunschziel

Wie Sky Sports Schweiz berichtet, kann sich Gordon einen Wechsel zu den Bayern auch absolut vorstellen und sieht dabei Michel Olise als Vorbild. Der Franzose wechselte 2024 von England nach München und wurde umgehend zum Leistungsträger.

Allerdings soll der FC Bayern nicht Gordons Wunschziel sein. Gordon kommt aus Liverpool, spielte in der Jugend zuerst für den FC Liverpool, ehe er bei Stadtrivale Everton durchstartete. Nun will sich der 25-Jährige auch bei den Reds beweisen.

Anthony Gordon
© Getty

Auch finanziell könnte der (noch) amtierende englische Meister in der Pole Position sein. Liverpool soll bereit sein, bis zu 90 Millionen für den englischen Teamspieler zu zahlen – der FC Bayern will nur 60 Millionen für den Offensivspieler ausgeben.

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