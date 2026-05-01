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Polizei schnappt zwei Drogenhändler
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

Koks und 27.000 €!

Polizei schnappt zwei Drogenhändler

01.05.26, 13:15
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Drogen-Deal in der Hauptstadt aufgeflogen: Bei Razzien wurden rund 155 Gramm Kokain sowie 27.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Wien. Zwei mutmaßliche Drogenhändler sind am Mittwoch in Wien von der Polizei festgenommen worden. Die Männer stehen im Verdacht, zuvor wiederholt in der Innenstadt sowie in Favoriten mit Suchtmitteln gehandelt zu haben. Zudem stellten die Ermittler bei Personendurchsuchungen und der Durchsuchung einer mutmaßlichen Bunkerwohnung in Favoriten rund 155 Gramm Kokain sowie mehr als 27.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sicher, so die Polizei am Freitag.

Die beiden Beschuldigten (Staatsangehörigkeit: Serbien) wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Ein 41-jähriger mutmaßlicher österreichischer Suchtgiftkäufer wurde angezeigt.

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