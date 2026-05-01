79-Jähriger von Lkw und Auto überrollt: tot

Für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an Ort und Stelle.

OÖ. Ein 79-jähriger Fußgänger ist am Donnerstag in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) von einem Lkw und einem Pkw überrollt worden und starb. Um 13.35 Uhr kam es nach einer Kreuzung mit dem Busbahnhof zur Kollision zwischen Lkw und Fußgänger. Der Pensionist kam unter die beiden rechten Achsen des Fahrzeuges und erlitt dabei tödliche Verletzungen, berichtete die Polizei. Eine 33-Jährige im Auto folgte auf den Lkw, sie überfuhr den 79-Jährigen mit einem Vorderrad.

Nach einer Vollbremsung kam der Fußgänger vor dem Hinterrad des Wagens zu liegen. Der Lkw-Lenker und sein Mitfahrer gaben an, keine Person gesehen zu haben. Sie hätten erst nach einem Ruck, der von der Beifahrerseite kam, bemerkt, dass etwas passiert sei. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Überfahrenen feststellen.