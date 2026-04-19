Wien-Marathon: Shootingstar Aaron Gruen jagt den Rekord

Der 43. Vienna City Marathon (9 Uhr, ORF1 live) wird zum Rekord-Spektakel!

Mit 49.000 Teilnehmern nehmen am Wochenende mehr Läuferinnen und Läufer denn je das größte heimische Laufevent in Angriff. Dazu könnte erstmals ein Österreicher die 2:10-Stunden-Schallmauer knacken. Im März 2025 hatte der in den USA lebende Wiener Aaron Gruen (27) in New York den österreichischen Marathon-Rekord auf sensationelle 2:09:53 Stunden gedrückt. Am Sonntag ist er zum ersten Mal beim Vienna City Marathon am Start.

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Am Sonntag ab 9 Uhr will Gruen den Marathon seines Lebens rennen. Mit einer starken Halbmarathon-Testzeit im Gepäck (1:01:14) traut er sich zu, seine 2:09:53 zu unterbieten: „Ich weiß, dass ich körperlich dazu in der Lage bin, ich hab so gut trainiert, wie nie zuvor.“ Ob es sich mit dem Rekord ausgehe oder nicht „spielt sich im Kopf ab.“

Top-Afrikaner will Streckenrekord

Noch schneller als Gruen wollen die Top-Afrikaner in Wien rennen – allen voran Oqbe Kibrom aus Eritrea, der vor vier Jahren nach langer Führung den Sieg verspielt hatte. „Ich freue mich, dass ich hier eine zweite Chance bekomme“, so der Wien-Dritte von 2022. Am Sonntag will er zurückschlagen – und im Idealfall den Streckenrekord von 2:05:08 unterbieten.