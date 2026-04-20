Wikinger wollen gegen GAK den ersten Saisonsieg

Spitzenduell in der Qualifikationsgruppe! Die SV Ried empfängt am Dienstag den GAK. Die Innviertler sind heiß darauf, im vierten Anlauf endlich den ersten Saisonsieg gegen die Grazer einzufahren.

Die SV Ried trifft am Dienstag (18:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in der heimischen Innviertel Arena auf den GAK. Die Ausgangslage ist extrem spannend: Die Wikinger liegen derzeit punktgleich mit Altach auf dem zweiten Rang und könnten mit einem Erfolg wieder an die Spitze springen. Obwohl die Rieder beim letzten Aufeinandertreffen in Graz die spielbestimmende Mannschaft waren, reichte es aufgrund mangelnder Chancenverwertung wieder nicht für einen Sieg.

Mindgames und taktische Kniffe

Trainer Maximilian Senft lobte zwar den inspirierenden Fußball seiner Elf, forderte aber klipp und klar eine Steigerung im Abschluss. Für das erneute Duell setzt er auf psychologische Spielchen und will sich genau in die Pläne der Grazer hineindenken. Die Statistik spricht bisher gegen Ried: In drei Duellen dieser Saison gab es zwei Unentschieden und eine Niederlage gegen die Rotjacken.

Grazer Sorgen trotz Aufwärtstrend

Auch der GAK hat noch Chancen auf den Gruppensieg, liegt nur zwei Zähler hinter der WSG und Altach. Trotz drei Siegen zum Start der Qualirunde mahnt Trainer Ferdinand Feldhofer zur Vorsicht. Die erste Halbzeit im jüngsten Duell gegen Ried hat ihm gar nicht gefallen, er vermisste die nötige Reife und Aktivität seiner Mannschaft. Zudem schmerzt der Ausfall von Thorsten Schriebl im Mittelfeld, der aufgrund einer Gelbsperre zusehen muss.

Vorentscheidung im Kampf um Europa

Sollte die Konkurrenz patzen, winkt beiden Teams der Platz an der Sonne, der am Ende die Chance auf das Europacup-Play-off bietet. Ried ist seit drei Partien ungeschlagen und will diese Serie vor den eigenen Fans ausbauen.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried – GAK

Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: BWT Oberösterreichische Arena, Ried

BWT Oberösterreichische Arena, Ried Schiedsrichter: Pfister

Ergebnisse 2025/26:



0:0 (h)

1:2 (a)

1:1 (a)

SV Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Bajic, Maart, Mayer, Pomer - Bajlicz, Mutandwa, Van Wyk

Es fehlen: F. Wimmer (Meniskus-OP), Rossdorfer (muskuläre Probleme)

GAK: Stolz - Owusu, Pines, Vraa - Italiano, Koch, Olesen, Lichtenberger, Klassen - Harakate, Hofleitner

Es fehlen: Schriebl (gesperrt), Maderner (Muskelverletzung), Schiestl (muskuläre Probleme), Oberleitner (Knie-OP), Jano (Bänderriss im Knöchel)

Live auf Sky Sport Austria.