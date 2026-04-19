Verona Pooth verkauft Luxus-Villa: Warum die Familie ihr Zuhause aufgibt

Über ein Jahrzehnt war die Villa ihr Rückzugsort. Nun trennt sich Verona Pooth von dem Zuhause, in dem sie mit ihrer Familie viele prägende Jahre verbracht hat.

Mehr als zehn Jahre lebte Verona Pooth (57) mit Ehemann Franjo (56) und den gemeinsamen Söhnen San Diego (22) und Rocco (14) in ihrer Luxus-Villa. Jetzt steht das Anwesen für 4,95 Millionen Euro zum Verkauf, wie auf einer Immobilienseite zu sehen ist. „Wir haben gespürt, dass jetzt die Zeit gekommen ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, sagt Verona Pooth zu BILD.

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Veränderter Lebensmittelpunkt

Der Schritt kommt nicht überraschend. 2025 verlegte die Familie ihren Lebensmittelpunkt nach Dubai, weil Sohn Rocco dort eine internationale Schule besucht. Wegen des Iran-Krieges war die Familie seit Anfang März wieder in Deutschland, doch Verona und Rocco kehren nun zurück. Der Verkauf der Villa ist für die Familie der konsequente nächste Schritt.

Erinnerungen an das Zuhause



Der Abschied fällt nicht leicht. Besonders der Garten habe eine große Rolle gespielt. „Der Garten war unser Paradies: Wir haben gegrillt, gelacht und unzählige wunderschöne Momente erlebt“, erzählt Verona Pooth. Auch der Blick ins Grüne sei ihr besonders in Erinnerung geblieben: „Ich habe den Blick von den Balkonen in den Garten geliebt. Dort habe ich jeden Morgen meinen Kaffee getrunken, die Ruhe genossen.“

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Architektonisches Highlight

Die Villa wurde einst von Franjo Pooth und dessen Vater Franz Josef (†87), der Architekt war, im Zuge einer Kernsanierung neu gestaltet. Das Haus verfügt laut Beschreibung über große Glasfronten, einen weitläufigen Garten, einen Pool mit Gegenstromanlage sowie drei Balkone. Verona Pooth beschreibt ein Detail besonders anschaulich: „Sogar die Badewanne ist leicht erhöht, sodass man beim Entspannen in die Baumkronen schauen kann.“ Das Anwesen liegt zudem in einer privaten Straße mit nur sieben Anwohnern.

Kein kompletter Abschied

In Dubai lebt die Familie inzwischen in einer Penthousewohnung und hat im Stadtteil Al Barari außerdem eine Villa gekauft, die frisch renoviert wurde und nun zur Miete angeboten wird. Ein völliger Abschied von Deutschland ist der Verkauf jedoch nicht. „Franjo pendelt beruflich sehr viel und auch ich arbeite weiterhin häufig in Deutschland“, stellt Verona klar. Wenn die Familie hier ist, wohnt sie bei Franjos Mutter Elke in NRW. Ihr Fazit zum Verkauf bringt sie so auf den Punkt: „Loszulassen fällt nie ganz leicht, aber es fühlt sich richtig an.“