Drei Tage Porsche-Hochzeit auf Mallorca

Autobauer-Milliardär Wolfgang Porsche feiert mit seiner Frau Gabriele eine exklusive Porsche-Hochzeit auf Mallorca. Die dreitägige Luxus-Party lockt zahlreiche prominente Gäste an.

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Bei sommerlichen 26 Grad und bedecktem Himmel herrscht ein buntes Treiben auf der Plaça de la Drassana.

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Im Sekundentakt werden die illustren Gäste der geheimen Porsche-Hochzeit mitten in der Altstadt von Palma auf Mallorca vor das Edel-Restaurant Botànic gefahren. Der bekannte Autobauer-Milliardär Wolfgang Porsche (83) und seine Frau Gabriele (63) zelebrieren dort ein dreitägiges Fest. Insgesamt 150 geladene Gäste nehmen an den Feierlichkeiten auf der beliebten Urlaubsinsel teil, berichtet die deutsche Bild.

Luxus-Locations für die Party

Für das große Fest hat das prominente Brautpaar spektakuläre Locations ausgewählt. Los ging der ausgiebige Partymarathon am Freitagabend im gehobenen Restaurant Botànic. Dieses befindet sich direkt im Luxus-Boutique-Hotel "Can Bordoy Grand House & Garden". Die Feierlichkeiten starteten dort stimmungsvoll mit einem eleganten Cocktailempfang und einem anschließenden feinen Dinner mitten im idyllischen Garten des Restaurants.

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Kurioser Fahrservice der Konkurrenz

Ein ganz besonderes und durchaus kurioses Detail fiel den Beobachtern vor Ort direkt ins Auge: Ausgerechnet der milliardenschwere Auto-Unternehmer hat für den Transport seiner hochkarätigen Hochzeitsgesellschaft einen exklusiven Fahrservice beauftragt, der mit Limousinen und Vans der direkten Konkurrenzmarken Mercedes und BMW durchgeführt wird.