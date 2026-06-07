Hat Armin Wolf gegen ORF-Ethikkodex verstoßen?

ZiB2-Moderator Armin Wolf hat ORF-Kandidatin Eva Schütz in einem Social-Media-Posting frontal angegriffen. Das könnte ihm jetzt Probleme machen: Hat er mit seinem Posting gegen den ORF-Ethikkodex verstoßen?

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Riesen-Wirbel um ZiB2-Anchorman Armin Wolf. Wolf attackierte in einem Posting auf Bluesky die Bewerberin um den ORF-Chefposten und Exxpress-Herausgeberin Eva Schütz frontal: "Der stv. Vorsitzende des Stiftungsrats ist offenbar der Meinung, dass die Herausgeberin einer rechten, rassistischen Fake News-Schleuder (die praktisch täglich den ORF diffamiert und Millionenverluste produziert) als ORF-Generaldirektorin geeignet ist." Hintergrund ist, dass Vize-Stiftungsratschef Gregor Schütze Schütz unter anderem für das ORF-Chef-Hearing nominiert hatte.

Das Bluesky-Posting könnte für Wolf nun unangenehme Konsequenzen haben. Denn seit 2024 gibt es im ORF einen Verhaltens- und Ethikkodex. Dabei geht es vor allem auch um die Social-Media-Auftritte von ORF-Mitarbeitern.

Politische Stimmungsmache verboten

Konkret dürfen ORF-Mitarbeiter auf Social Media keine einseitige politische Stimmungsmache betreiben (Verbot von "demonstrativer Antipathie und Sympathie"). Das Posten von Wahlempfehlungen, die pauschale Abwertung politischer Akteure oder die demonstrative Bevorzugung bestimmter Parteien ist untersagt. ORF-Journalisten müssen auf ihren privaten Profilen unparteiisch und unabhängig wirken.

Hat Wolf gegen Ethikkodex verstoßen?

Mit einem Posting zur ORF-Wahl könnte Wolf nun gegen den Ethikkodex verstoßen haben. Ein ORF-Insider: "Da Eva Schütz eine offizielle Kandidatin für die Wahl zur ORF-Generaldirektorin ist, kann man Wolfs Posting durchaus als unzulässige, einseitige Stimmungsmache und politisches Foul werten."

Für Wolf könnte dieser Verstoß - im Extremfall - arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Diese reichen von einer Verwarnung, einer Bildschirmpause bis hin zu Entlassung. Die Entscheidung darüber liegt im Endeffekt bei Generaldirektorin Ingrid Thurnher bzw. dem neuen ORF-Chef

Klagt Schütz jetzt Armin Wolf?

Exxpress-Herausgeberin Eva Schütz. © oe24

Eva Schütz schoss ihrerseits bereits gegen Wolf zurück: "Ein peinliches Posting, das lediglich zeigt, wie nervös manche am Küniglberg sind. Interessant, dass man dort glaubt, die Meinungshoheit darüber zu haben, was richtig und falsch ist." Gut möglich, dass Schütz Wolf jetzt sogar wegen des Begriffs der "rassistischen Fake-News-Schleuder" klagt und sich die beiden bald vor Gericht treffen ...