Minister erklärt
Das ändert sich jetzt bei diesen 14 Lehrberufen
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) will Lehrberufe modernisieren. Mit dem Lehrberufspaket 1/2026 sollen jetzt 14 Lehrberufe an technologische Entwicklungen, die Anforderungen der Industrie sowie die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes angepasst werden.
“Die Lehre ist ein Erfolgsmodell und das Rückgrat unserer Fachkräfteausbildung. Wer junge Menschen auf die Berufe der Zukunft vorbereiten will, muss auch die Ausbildung konsequent weiterentwickeln”
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer gegenüber oe24
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Sechs Lehrberufe werden dabei grundlegend modernisiert:
- Fahrzeugtechnik: Die bisherigen Lehrberufe Kraftfahrzeugtechnik und Karosseriebautechnik sollen zusammengeführt werden - starker Fokus auf Elektromobilität und Fahrassistenzsysteme
- Installations- und Energietechnik: Neugestaltung als zentraler Lehrberuf der Energiewende mit neuen Modulen wie "Wasser & Wärme", "Lüftung" sowie "Klima- und Automatisierungstechnik"
- Glasbautechnik: Hier soll es neue Ausbildungsinhalte zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz geben. Auch die Modulstruktur soll angepasst werden
- Glasformung und Glasveredelung: Mehrere kleinere Lehrberufe sollen zusammengeführt werden. Dadurch soll das Handwerk langfristig gesichert und weitergeführt werden.
- Präparation: Der Lehrberuf soll modernisiert werden, um die Ausbildung von Fachkräften für Museen und wissenschaftliche Einrichtungen zu sichern
- Tierpflege: Neuausrichtung der Kompetenzbereiche mit mehr Fokus auf Artenschutz und Anwendungsfelder
Acht weitere Lehrberufe werden jetzt aktualisiert:
- Assistenz in der Sicherheitsverwaltung: Ausbildungsversuch wird nach positiver Evaluierung in die Regelausbildung übernommen
- Backtechnologie: Soll in einen Regellehrberuf überführt werden mit neuer Prüfungsordnung
- Bahnreise- und Mobilitätsservice: Der Ausbildungsversuch wird um zwei Jahre verlängert, das Berufsbild weiterentwickelt
- Friseur (Stylist): Die Lehrabschlussprüfung soll modernisiert werden, stärkerer Praxisbezug
- Industriekaufmann: Der Ausbildungsversuch wird in die Regelausbildung übernommen.
- Konditorei: Die Lehrabschlussprüfung wird aktualisiert
- Tiefbauspezialist: Verlängerung des Ausbildungsversuchs "Tunnelbau"
Die neuen Ausbildungsordnungen traten überwiegend mit 1. Juli 2026 in Kraft, für einige folgt das Inkrafttreten mit 1. Jänner 2027.
Schönbrunn als "Best-Practice-Beispiel"
Als "Best-Practice-Beispiel" nennt das Wirtschaftsministerium etwa die Tierpflege im Tiergarten Schönbrunn. Dort werden aktuell 14 Lehrlinge ausgebildet. „Der Lehrberuf Tierpflege zeigt beispielhaft, wie modern und vielfältig die Lehre heute ist. Es geht längst nicht nur um die Versorgung von Tieren, sondern auch um Artenschutz, den Schutz gefährdeter Arten, Forschung und professionelle Wissensvermittlung", so Hattmannsdorfer.
Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck erklärt: "Tierpflege ist ein hochqualifizierter und anspruchsvoller Beruf. Unsere Lehrlinge lernen nicht nur, Tiere professionell zu versorgen, sondern übernehmen auch Verantwortung in den Bereichen Zucht, Forschung, Artenschutz und Wissensvermittlung in Form von Besucherinformation. Die neue Ausbildungsordnung bildet diese Vielfalt sehr gut ab und schafft eine moderne Grundlage, um junge Menschen bestmöglich auf ihre zukünftige Arbeit vorzubereiten."
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