''Da müssens früher kommen'': Netz lacht über Trottel-Räuber

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in Graz im Stadtbezirk Mariatrost eine Trafik überfallen, scheiterte aber an Inhaber und Mitarbeitern, die sich weigerten, ihm Geld zu geben.

Der Räuber flüchtete vorerst unerkannt und ohne Beute. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ. Verletzt wurde niemand, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. Das Landeskriminalamt (LKA) übernahm die Ermittlungen. Bewaffneter forderte zwei Mal Geld Der Mann hatte gegen 18.00 Uhr kurz vor Geschäftsschluss die Trafik in der Mariatroster Straße betreten. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Kunden im Geschäftsraum, lediglich der Inhaber sowie weitere Mitarbeiter. Der mit einer Faustfeuerwaffe drohende Maskierte forderte zwei Mal Geld.

mittlere Statur, ca. 180 cm groß, ca. 80 kg schwer

aufgrund des Dialektes vermutlich Österreicher

bekleidet mit grüner Jacke, dunkler Schirmkappe mit weißem Muster/Ornament, dunkle Hose, blaue Sportschuhe, Brille mit einem gelben Glas.