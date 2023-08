Am Donnerstagabend kam es mutmaßlich zu einer versuchten Vergewaltigung im 11. Wiener Gemeindebezirk.

Wien-Simmering. Ein derzeit noch unbekannter Mann soll am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr versucht haben, eine Frau in ein Gebüsch zu ziehen und zu vergewaltigen. Der Polizei zufolge konnte sich die Frau durch Schläge und Tritte erfolgreich zur Wehr setzen. Der mutmaßliche Täter sei in weiterer Folge in unbekannte Richtung geflohen. Die Frau gibt an, vor dem Horror-Schreck zwei Männer auf einer Parkbank wahrgenommen zu haben. Es besteht laut Polizei der Verdacht, einer der beiden könnte der Täter sein.

Das Landeskriminalamt Wien hat mit den Ermittlungen begonnen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen der Täter während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, können Hinweise unter folgender Telefonnummer einbringen: 01-31310-57800