Wolf attackiert ORF-Kandidatin: Jetzt reagiert Kickl

Jetzt reagiert FPÖ-Chef Herbert Kickl auf die Verbalattacke von Armin Wolf auf Eva Schütz.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Die jüngsten Aussagen von ORF-Moderator Armin Wolf sind an Überheblichkeit und Scheinheiligkeit nicht zu überbieten", schreibt FPÖ-Chef Herbert Kickl auf seiner Facebook-Seite.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Wolf äußerte auf Bluesky seinen Unmut über die Nominierung der "Exxpress"-Herausgeberin Eva Schütz für das Hearing am Donnerstag vor der ORF-Wahl. Schütz hat sich bekanntlich für die Generaldirektion beworben.

ORF-Moderator Armin Wolf. © APA/KEYSTONE/URS FLUEELER

"Rassistische Fake-News-Schleuder"

Nominiert wurde sie nun unter anderem vom stellvertretenden Stiftungsratschef Gregor Schütze. Wolf kommentierte dazu: "Der stv. Vorsitzende des Stiftungsrats ist offenbar der Meinung, dass die Herausgeberin einer rechten, rassistischen Fake News-Schleuder (die praktisch täglich den ORF diffamiert und Millionenverluste produziert) als ORF-Generaldirektorin geeignet ist."

"Exxpress"-Herausgeberin Eva Schütz. © oe24

Auch FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker äußerte sich zu dem Vorfall: "Das System ORF zeigt hier seine hässliche Fratze der Intoleranz gegenüber jedem, der nicht auf Linie ist".

Schütz: "Peinliches Posting"

Schütz selbst sprach gegenüber oe24 jedenfalls von einem "peinlichen Posting". Es zeige lediglich, wie nervös man am Küniglberg sei. Und: "Interessant, dass man dort glaubt, die Meinungshoheit darüber zu haben, was richtig und falsch ist.“