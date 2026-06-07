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Eva Schütz

"Rassistische Fake-News-Schleuder": Armin Wolf greift ORF-Kandidatin an

Armin Wolf.
© APA/KEYSTONE/URS FLUEELER
"ZiB2"-Anchor Armin Wolf greift ORF-Kandidatin Eva Schütz frontal an.
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Am Donnerstag wählt der Stiftungsrat den oder die neue Generaldirektorin. Dann steht fest, wer den ORF ab 2027 führen wird. Davor wird es noch ein Hearing geben, zu dem allerdings nur Kandidaten eingeladen werden, die zuvor von einem Stiftungsrat nominiert wurden.

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"Exxpress"-Herausgeberin Eva Schütz - sie hat sich für den ORF-Chefposten beworben - wurde bereits unter anderem von Gregor Schütze, dem stellvertretenden Stiftungsratschef, nominiert.

Für "ZiB2"-Moderator Armin Wolf sei das unverständlich. "Der stv. Vorsitzende des Stiftungsrats ist offenbar der Meinung, dass die Herausgeberin einer rechten, rassistischen Fake News-Schleuder (die praktisch täglich den ORF diffamiert und Millionenverluste produziert) als ORF-Generaldirektorin geeignet ist", schreibt der ORF-Star auf Bluesky.

Eva Schütz.
ORF-Kandidatin Eva Schütz. © oe24

FPÖ-EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky übt nun wiederum scharfe Kritik an Wolf. "Allerunterste Schublade", kommentiert der Freiheitliche Wolfs Verbalattacke. Und: "Keinen Cent mehr für diesen Propagandasender am Schnee- und Karnickelberg!"

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