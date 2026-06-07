Wien Energie dreht Wienern 4 Tage (!) Warmwasser ab

FPÖ-Politiker Dominik Nepp kritisiert Wien Energie, weil sie wegen Wartungsarbeiten das Warmwasser abdreht.

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Auf X beschwerte sich der FPÖ-Politiker Dominik Nepp über die Wien Energie und den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Das Energieunternehmen wird vom 25. Juni, 6:00 Uhr, bis zum 29. Juni, 9:00 Uhr, das Warmwasser abschalten.

Er kritisierte: "4 Tage kein Warmwasser in Wien! Die Ludwig-SPÖ schickt Wiener Familien, Senioren und Pflegebedürftige kalt duschen und verweist ernsthaft auf öffentliche Duschen."

Wien Energie reagiert auf Posting

Weiter schrieb der Politiker: "Einmal mehr zeigt sich: Die Infrastruktur im roten Wien ist desolat und wurde heruntergewirtschaftet. Und die stadteigene @WienEnergie weiß heute nicht einmal, wie viele Gebäude und Haushalte davon betroffen sind. Dieser rote Dilettantismus ist ein Skandal!"

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Die Wien Energie reagierte auf das Posting. Sie erklärten: "Versorgungssicherheit hat für uns Priorität. Eine 60 Jahre alte Leitung wird erneuert, einzelne Straßenzüge in 2 Bezirksteilen sind betroffen. Anrainer*innen sind informiert & Alternativlösungen vorbereitet. Die Aussagen "in Wien" und "WE weiß nicht mal" sind daher missverständlich."

Flugblatt von der Wien Energie © X/ @DominikNepp

Auf dem Bild von Nepp wird der Grund für die Abstellung des Warmwassers geliefert. Das Energieunternehmen führt demnächst die jährliche Wartung ihrer ältesten Müllverbrennungsanlage Flötzersteig durch. Dabei modernisieren sie gleichzeitig die Fernwärmeleitungen.