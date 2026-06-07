"Budgetziegel" heuer wieder digital

Für Mittwoch ist die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) angesetzt. Den dazugehörigen "Budgetziegel" gibt's heuer wieder digital.

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Schon bei seiner ersten Budgetrede vor knapp einem Jahr setzte Finanzminister Markus Marterbauer auf einen digitalen "Budgetziegel". Gemeint sind damit die umfangreichen Teilhefte des Budgets (rund 4.000 Seiten), die zuvor immer ausgedruckt wurden.

"Wir sparen so 3,5 Tonnen Papier", begründete Marterbauer den Schritt. Und: Auch Geld wird so gespart. Rund 100.000 Euro würden sonst anfallen. Ein Exemplar kostet rund 350 Euro, insgesamt 1,2 Millionen Seiten müssten gedruckt werden.

Auch heuer wird es den "Budgetziegel" wieder digital geben, wie das Ministerium auf oe24-Anfrage bestätigt. Nur vereinzelt - etwa für den Bundespräsidenten, die Regierungsspitze, die Nationalratspräsidenten - wird es analoge Versionen geben. Auch die Klubs erhalten - beispielsweise für die Klubobleute bzw. Budgetsprecher - ein paar Exemplare.

Für Mittwoch ist jedenfalls die Budgetrede von Marterbauer angesetzt. Fest steht, dass der Finanzminister viele Sparmaßnahmen verteidigen wird müssen. Immerhin will die Regierung mit dem Doppelbudget 2027/28 insgesamt 2,5 Milliarden Euro netto konsolidieren.