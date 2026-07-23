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Zieht Drews jetzt etwa ins Dschungelcamp?

Ein Mann und eine Frau in festlicher Tracht posieren gemeinsam lächelnd in einem prunkvollen Saal.
© Getty Images
Normalerweise sorgt der Name Drews auf den Schlager-Bühnen für Ausnahmezustand, doch jetzt sorgt eine überraschende Aussage über das dreckige Dschungelcamp für echtes Staunen.
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Im gemeinsamen Podcast "Drews Cordalis Petry - Kids-Club" ließ Joelina Drews, die erst kürzlich mit Schwärmereien über einen perfekten Heiratsantrag aufhorchen ließ, eine echte Bombe platzen. Gemeinsam mit ihren Kollegen Achim Petry (51) und Lucas Cordalis (58) plauderte die 30-Jährige über das Phänomen Reality-TV. Und siehe da: Eine Teilnahme am legendären RTL-Dschungelcamp wäre für die Drews-Tochter absolut kein Tabuthema!

"Ich wäre nicht abgeneigt, weil ich die Challenge geil finde", stellte Joelina gewohnt ehrgeizig klar. Vor den ekeligen Ekel-Prüfungen habe sie null Angst – und genau das würde so manchen Zuseher gewaltig überraschen, vermutet die Sängerin.

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Profi-Warnung vor den Profil-Neurotikern

Mit Lucas Cordalis hatte sie im Plausch exakt den richtigen Ansprechpartner sitzen. Der Sohn von Schlager-Legende Costa Cordalis (†75) holte sich 2023 im australischen Busch schließlich selbst den dritten Platz. Cordalis warnte das Nachwuchs-Talent jedoch rasch vor den tückischen Abgründen des Formats: Die Spiele seien in Wahrheit nur ein harmloser "Spaziergang".

Der wahre Härtefall sei das Miteinander am Lagerfeuer: "Jeder ist ein Profil-Neurotiker, jeder hat den Drang, laut zu sein und rumzuschreien, sich selbst darzustellen." Ganz ähnliche Töne spuckt auch Achim Petry, der im Herbst 2025 bei "Promi Big Brother" Erfahrung im Promi-Container sammelte. Nicht das Gekrieche und das Wurm-Getier sei das Problem, sondern die eiskalte Langeweile: "Die Ruhepausen, die du im Dschungel hast, sind viel, viel größer und viel, viel nerviger. Das nagt viel mehr an dir."

Gehen die Schlager-Kids bald gemeinsam auf Raupen-Jagd?

Vom Dschungel-Fieber packen ließ sich Petry trotz der Warnungen auf der Stelle: "Ich würde den Dschungel sofort machen, komm lass uns gemeinsam in den Dschungel gehen!", forderte er seine Mitstreiter begeistert auf.

Einzig Joelina bremste die riesige Euphorie noch ein bisserl ein: "Ich glaube, ich wäre generell für Reality-TV sehr langweilig, weil ich so ruhig bin." Ob der Kakerlaken-Kollektiv-Trip der Promi-Kinder am Ende also wirklich Realität wird? Die Fans würden sich über ein bisserl Schlager-Glanz zwischen Made und Mehlwurm jedenfalls mächtig freuen!

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