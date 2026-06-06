Nackt am Boden: Bushido hatte Angst vor Hirnblutung

Rapper Bushido erlebte einen medizinischen Schock im Badezimmer. Nach plötzlichen, heftigen Kopfschmerzen während eines intimen Moments mit seiner Ehefrau musste er ins Krankenhaus.

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Der Musiker sprach laut eigenen Angaben offen in seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" über die dramatischen Minuten. Seine Ehefrau Anna-Maria hatte ihn mit einer Nachricht ins Badezimmer gelockt, wo das Treffen schnell leidenschaftlich wurde. Während dem Sex schossen dem Rapper jedoch plötzlich heftige Kopfschmerzen durch den Kopf, die mit jedem Herzschlag stärker wurden. Schließlich lag er nackt auf dem Boden und hatte große Angst vor einer gefährlichen Hirnblutung.

Entwarnung nach der Untersuchung

Aufgrund der extremen Beschwerden ging es für den Musiker direkt in die Klinik. Die behandelnden Ärzte führten eine gründliche Untersuchung sowie ein MRT durch. Glücklicherweise zeigten die Aufnahmen keine Auffälligkeiten, sodass Entwarnung gegeben werden konnte. Anna-Maria berichtete allerdings im Podcast, dass Bushido schon öfter nach dem Sex unter solchen Kopfschmerzen litt, die ihn tagelang schwächten.

Schwere Operation steht bevor

Bushido mit Ehefrau Anna-Maria © Getty Images

Für den Rapper kommt dieser gesundheitliche Vorfall zu einer ohnehin sehr schweren Zeit. Bei ihm wurde ein gutartiger Tumor in der Ohrspeicheldrüse festgestellt. Die geplante Operation soll im August erfolgen. Da der Tumor sehr nah an empfindlichen Nerven liegt, müssen die Mediziner den Hörnerv während des Eingriffs permanent überwachen, um dauerhafte Schäden zu verhindern.

Familiäre Vorbelastung durch Krebs

Die Diagnose belastet den Musiker auch deshalb psychisch, weil seine beiden Eltern an Krebs gestorben sind. Seine Mutter litt an Brustkrebs, während bei seinem Vater ein Mundhöhlenkrebs diagnostiziert wurde, der letztendlich überall streute. Trotz der Sorgen blickt die Familie nun auf den wichtigen Eingriff im Spital, der eine medizinische Millimeterarbeit erfordert.