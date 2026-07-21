Der Comedian Luke Mockridge und seine Ehefrau Jenny sind Eltern eines Sohnes geworden, das berichtet die deutsche Bild. Ein großer Herzenswunsch ging für das Paar in Erfüllung.

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Luke Mockridge ist Vater geworden. Bild-Informationen zufolge schob der frisch gebackene Vater den Kinderwagen seines Babys durch den Kölner Alltag. Bekannte schilderten, dass der Junge ein absolutes Wunschkind sei.

© Getty Images

Die Maskenbildnerin Jenny begleitet Luke Mockridge seit vielen Jahren. Nach einer langen Freundschaft entwickelte sich eine Beziehung. Im August 2025 gaben sich beide in Kanada das Jawort. An der Trauung im engsten Familien- und Freundeskreis nahmen unter anderem seine Eltern, die Comedienne Margie Kinsky (68) und der Schauspieler Bill Mockridge (78), sowie Jennys Mutter teil. Jenny stand dem Künstler auch 2019 zur Seite, als schwere Vorwürfe einer Ex-Freundin im Raum standen. Die Anschuldigungen wies er stets zurück, und die Staatsanwaltschaft Köln stellte die Ermittlungen nach Prüfung ein.

Neuer Alltag für Vater Mockridge

Der Comedian wuchs in Bonn mit fünf Brüdern auf. Die Großfamilie lieferte in der Vergangenheit immer wieder Stoff für Bühnen- und Fernsehprojekte seiner Eltern. Luke Mockridge arbeitet heute ebenfalls mit seinen Eltern zusammen und nimmt mit ihnen den Familienpodcast "The Mockridges" auf. Zudem präsentiert er seit März auf YouTube seine "ToGo Show", tritt beim "Mockridge Comedy Circus" auf und wirkt als Produzent sowie Darsteller für verschiedene TV-Sender und Streaming-Plattformen. Nun steht für ihn der Alltag als Vater im Mittelpunkt.