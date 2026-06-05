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Wirbel um RTL-Star

Nach Vorwürfen auf Mallorca: Urteil gegen Ex von Jana Azizi gefallen

Jana Azizi
© Instagram Jana Azizi
Nach einer körperlichen Auseinandersetzung auf Mallorca wurde der Ex-Mann von Moderatorin Jana Azizi verurteilt. Johann Ackermann wehrt sich jedoch gegen den Schuldspruch.
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Die frühere RTL-Moderatorin Jana Azizi und der ehemalige Triathlet Johann Ackermann trennten sich vor etwas mehr als einem Jahr. Im Februar 2025 soll es in der gemeinsamen Wohnung auf Mallorca zu einem heftigen Vorfall gekommen sein. Grund dafür war offenbar, dass die TV-Bekanntheit die von ihr gewünschte Trennung ansprach, was ihrem damaligen Ehemann nicht passte. Azizi zeigte ihn daraufhin wegen Körperverletzung an. Ein Gericht in Palma sah den Angriff nun als erwiesen an.

Strafmaß wegen häuslicher Gewalt

Das Gericht brummte Ackermann insgesamt 56 Tage gemeinnützige Arbeit auf. Zudem wurde ein zweijähriges Kontakt- und Näherungsverbot verhängt, und er darf keine Waffen mit sich führen. Beide Personen wiesen beim Prozess Atteste über Schürfwunden und Prellungen vor. Die Richter urteilten jedoch, dass die Verletzungen des Ex-Triathleten durch die Abwehrreaktionen der Moderatorin entstanden waren. Azizi wurde vollständig freigesprochen.

Berufung gegen das Urteil

Johann Ackermann weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Er erklärte dazu: "Ich weise diese Vorwürfe mit aller Entschiedenheit zurück. Das Urteil ist nicht rechtskräftig – ich habe Berufung eingelegt, das Verfahren ist offen". Im Laufe des Verfahrens hatte auch Ackermann eine eigene Anzeige gegen die TV-Moderatorin erstattet.

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