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Wegen Sturm-Alarm: Nena-Konzert abgesagt

BERLIN, GERMANY - JANUARY 11: German singer Nena performs live during the tv show Schlagerchampions - Das grosse Fest der Besten at Velodrom on January 11, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by Jakubaszek/Getty Images)
© Getty Images
Ein Konzert der Sängerin Nena ("99 Luftballons") in der deutschen Stadt Braunschweig ist wegen eines aufziehenden Unwetters abgesagt worden.
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"Es werden sehr starke Sturmböen erwartet und der Veranstalter hält das Risiko für zu hoch", postete die Sängerin auf Instagram.

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"Es tut mir sehr leid, ich habe mich sehr auf die Show gefreut." Eine Stunde vor dem geplanten Konzertbeginn forderte der Veranstalter Undercover die Gäste online auf, den Braunschweiger Lokpark zu verlassen.

"Anweisungen des Sicherheitspersonals"

"Falls ihr vor Ort seid, folgt bitte den Anweisungen des Sicherheitspersonals und nehmt aufeinander Rücksicht", schrieb Nena auf Instagram. Das Management der Sängerin war zunächst nicht für ein Statement zu erreichen.

Sportfreunde Stiller

Die Open-Air-Show war ausverkauft. Am Freitag soll bekanntgegeben werden, was mit den Tickets passiert. Erst am vergangenen Freitag musste dort ein Konzert der Band "Sportfreunde Stiller" abgebrochen werden.

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