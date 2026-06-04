Braunschweig
Wegen Sturm-Alarm: Nena-Konzert abgesagt
"Es werden sehr starke Sturmböen erwartet und der Veranstalter hält das Risiko für zu hoch", postete die Sängerin auf Instagram.
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"Es tut mir sehr leid, ich habe mich sehr auf die Show gefreut." Eine Stunde vor dem geplanten Konzertbeginn forderte der Veranstalter Undercover die Gäste online auf, den Braunschweiger Lokpark zu verlassen.
"Anweisungen des Sicherheitspersonals"
"Falls ihr vor Ort seid, folgt bitte den Anweisungen des Sicherheitspersonals und nehmt aufeinander Rücksicht", schrieb Nena auf Instagram. Das Management der Sängerin war zunächst nicht für ein Statement zu erreichen.
Sportfreunde Stiller
Die Open-Air-Show war ausverkauft. Am Freitag soll bekanntgegeben werden, was mit den Tickets passiert. Erst am vergangenen Freitag musste dort ein Konzert der Band "Sportfreunde Stiller" abgebrochen werden.
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