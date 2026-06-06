Profi-Challenge
Heißer Kuss und Tränen bei "Let's Dance"-Abschluss
Bei der großen Profi-Challenge von "Let’s Dance" wirbelten die Tanzprofis am Freitagabend noch einmal über das Parkett. Da die Jury dieses Mal keine Punkte vergeben durfte, lag die Entscheidung ganz allein bei den Zuschauern vor den Bildschirmen. Am Ende triumphierten Anastasia Maruster und Austro-Profi Vadim Garbuzov.
Sensation bei der Profi-Challenge
Mit ihrem leidenschaftlichen Tango tanzten sich die beiden an die Spitze, während das Publikum lautstark "Zugabe, Zugabe!" forderte. Auch die Juroren gerieten ins Schwärmen. Joachim Llambi lobte: "Ihr habt das sensationell gemacht. Ich fand es richtig geil!" und plädierte für einen Auftritt auf der Tour. Jorge González schwärmte: "Das war ikonisch. Das war ein Traum!", während Motsi Mabuse gestand: "Ich wollte klatschen, ich wollte schreien. Ich bin sprachlos. Ich bin wahnsinnig fasziniert."
Let's Dance sorgt für Tränen
Für eine große Überraschung sorgten Isabel Edvardsson und Massimo Sinató, die als Piraten verkleidet einen Charleston präsentierten. Nach einem platonischen Kuss auf den Mund bedankte sich Sinató unter Tränen bei seiner Partnerin. Edvardsson erklärte gerührt: "Es ist unfassbar. Wir kennen uns seit 22 Jahren und tanzen das erste Mal zusammen bei der Profi-Challenge. Das ist eigentlich unglaublich." Llambi bescheinigte den beiden "Großes Kino!" und Jorge ergänzte: "Wie cool ist das, wenn eure Kinder zuschauen. Die werden so stolz sein." Das Duo belegte Platz 2.
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Erfolg beim Let's Dance Finale
Der dritte Platz auf dem Podium ging an den frisch gebackenen "Dancing Star" Evgeny Vinokurov und Patricija Ionel. Damit verabschiedeten sich die Paare mit einer emotionalen und feurigen Show ohne weitere Wertungen aus der aktuellen Saison.
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