Charity-Event
Überraschender Sieg am Rost: Promis küren Nachwuchs-Grillmeister
Die Schülerinnen und Schüler der HLW Die Bergheidengasse traten bei "Grill the Teacher" mit viel Ehrgeiz gegen ihre eigenen Lehrer an. Die Haubenköche Robert Letz und Walter Leidenfrost forderten ihren Nachwuchs am Rost heraus. Unterstützt von Starkoch Heinz Hanner überzeugten die Jugendlichen die prominente Jury mit ihrer Kreativität und holten sich den Sieg.
Sensation bei Grill the Teacher
Die Jury hatte keine leichte Aufgabe. Unter anderem bewerteten Kabarettist Reinhard Nowak, Volksschauspieler Gerhard Ernst, Sänger Gary Lux und Dieter Chmelar die Gerichte. Auch Musicalstar Caroline Vasicek, Kultfigur Wiesnschurli und Vienna-Vikings-Linebacker Noel Swancar testeten die Kreationen. Abseits des Wettbewerbs kochte Grillweltmeister Patrick Bayer für die Gäste, während Eva Pölzl die Show moderierte.
Voller Einsatz für den Lichtblickhof
Neben dem kulinarischen Wettkampf stand die Hilfe für den guten Zweck im Mittelpunkt. Der gesamte Erlös der Veranstaltung geht an den Lichtblickhof, um Familien in schweren Zeiten zu helfen. Auch Bürgermeister Andreas Linhart, Matthias Fuchs von "Grill & Co" sowie Top-Winzer Michael Fuchs zeigten großes Engagement.
Stolz auf die Ausbildung
Die Schulleitung freute sich über den Erfolg der Jugendlichen. Robert Letz, Walter Leidenfrost, Direktorin Anita Petschning und Fachvorstand Daniel Stöckl gratulierten: "Wir haben die Elite ausgebildet, darauf sind wir stolz – mehr brauchen wir nicht". Damit endete ein erfolgreicher Tag, der Teamgeist und soziales Engagement verband.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden