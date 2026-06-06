Überraschender Sieg am Rost: Promis küren Nachwuchs-Grillmeister

Bei der Charity-Aktion "Grill the Teacher" im Weber Store in Brunn am Gebirge zeigten Schüler der HLW Bergheidengasse ihr Können und holten den Sieg gegen echte Haubenköche.

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Die Schülerinnen und Schüler der HLW Die Bergheidengasse traten bei "Grill the Teacher" mit viel Ehrgeiz gegen ihre eigenen Lehrer an. Die Haubenköche Robert Letz und Walter Leidenfrost forderten ihren Nachwuchs am Rost heraus. Unterstützt von Starkoch Heinz Hanner überzeugten die Jugendlichen die prominente Jury mit ihrer Kreativität und holten sich den Sieg.

Heinz Hanner © PR Finger

Sensation bei Grill the Teacher

Reinhard Nowak © PR Finger

Die Jury hatte keine leichte Aufgabe. Unter anderem bewerteten Kabarettist Reinhard Nowak, Volksschauspieler Gerhard Ernst, Sänger Gary Lux und Dieter Chmelar die Gerichte. Auch Musicalstar Caroline Vasicek, Kultfigur Wiesnschurli und Vienna-Vikings-Linebacker Noel Swancar testeten die Kreationen. Abseits des Wettbewerbs kochte Grillweltmeister Patrick Bayer für die Gäste, während Eva Pölzl die Show moderierte.

Caroline Vasicek und Gary Lux © PR Finger

Voller Einsatz für den Lichtblickhof

Maximilian Pikisch, Anna Röhrich, Pia Wattrodt, Simon Rzetowsky, Moitz Mahringer, Niklas Broschek © PR Finger

Neben dem kulinarischen Wettkampf stand die Hilfe für den guten Zweck im Mittelpunkt. Der gesamte Erlös der Veranstaltung geht an den Lichtblickhof, um Familien in schweren Zeiten zu helfen. Auch Bürgermeister Andreas Linhart, Matthias Fuchs von "Grill & Co" sowie Top-Winzer Michael Fuchs zeigten großes Engagement.

Stolz auf die Ausbildung

Simone Haderthauer (Lichtblickhof), Wiesenschurli, Eva Pölzl, Dieter Chmelar, Gerhard Ernst, Reinhard Nowak, Noel Swancar © PR Finger

Die Schulleitung freute sich über den Erfolg der Jugendlichen. Robert Letz, Walter Leidenfrost, Direktorin Anita Petschning und Fachvorstand Daniel Stöckl gratulierten: "Wir haben die Elite ausgebildet, darauf sind wir stolz – mehr brauchen wir nicht". Damit endete ein erfolgreicher Tag, der Teamgeist und soziales Engagement verband.