Adele Neuhauser über Spagat zwischen Tatort-Dreh und Enkelkind

Das klassische Bild der Großmutter hat ausgedient. In einem neuen Videopodcast spricht Konstanze Breitebner mit prominenten Omis über den Spagat zwischen Enkelglück und Selbstverwirklichung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Rollenbild der Großmütter hat sich stark gewandelt, und prominente Omis zeigen jetzt, wie modernes Enkelglück funktioniert. Ab Dienstag, den 21. Juli, ist Schauspielerin Adele Neuhauser im neuen Videopodcast "Generation O … wie OMI" zu hören. Sie spricht offen darüber, wie sich viel Arbeit, Tatort-Drehs, TV-Movies und das Omi-Sein unter einen Hut bringen lassen.

Abschied vom alten Klischee

Konstanze Breitebner © Andreas Tischler / Vienna Press

Früher lebten mehrere Generationen unter einem Dach, Großmütter schupften den Haushalt, kochten und gaben Bräuche weiter. Heute sieht das anders aus. Schauspielerin und Schriftstellerin Konstanze Breitebner, selbst Oma einer fünfjährigen Enkelin, betont, dass die heutige Generation der Babyboomer mit den Rolling Stones aufgewachsen und auch mit über 60 Jahren noch voll aktiv ist. Dennoch erfüllen viele Großmütter weiterhin eine fürsorgliche Funktion auf ihre ganz eigene Weise.

Spannende Tipps und Geständnisse

Generation O-Podcast © zVg

In ihrem Videopodcast plaudert Breitebner mit prominenten Omas über deren Alltag und entlockt ihnen inspirierende Tipps sowie überraschende Geständnisse. Nach Astrologin Gerda Rogers, die bereits zu Gast war, räumt nun Adele Neuhauser mit alten Großmutterklischees auf. Die charmante und strahlende Frau zeigt mit einem Lächeln, dass die Omi-Rollen heute neu geschrieben werden und jede Frau selbst bestimmt, wie sie diese Rolle leben möchte. Zu hören im Generation O-Podcast ab 21.Juli.