Mr. Ferrari: Dreister Kappen-Diebstahl

Heribert Kasper macht seinem Ärger Luft - denn seine legendären Kapperl wurden nicht zum ersten mal "gefladdert".

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Mr. Ferrari Heribert Kasper gneißt derzeit seinen Urlaub in Leibnitz, es ist seine Heimatstadt, in der er sich ein bisschen Ruhe gönnt. Doch die Zeit dort wird überschattet von einem fiesen Diebstahl!

Einfach gestohlen

Kasper berichtet: "Im Leibnitzer Kult-Cafe Elefant am Hauptplatz steht seit zwei Jahren eine rote Empfangs-Statue mit "Kasper-Flair", welche von mir auf Wunsch des Betreibers Herrn Rüdiger Reinprecht, "getunt" wurde." Doch dieses Stück, das sogar bestickt ist, wurde gestohlen! Mittlerweile hat Kasper für Ersatz gesorgt.

Einfach vom Kopf gerissen

Noch ärger war allerdings diese Geschichte, wie Kasper erzählt "Dreister war voriges Jahr noch ein Fan, welcher mir in Velden direkt beim Casino gezielt meine Kappe vom Kopf gerissen hat und danach davon gesprintet ist!

Heribert Kasper © Heribert Kasper

So kann man Kappe haben

Kaspers Tipp an alle, die eine Kappe wollen: Gutes tun, spenden und dann eine auf legalem Weg bekommen: "Alle, die eine Kappe wollen, brauchen nur offiziell € 100,- an den Verein Licht ins Dunkel überweisen mit dem Kennwort "Sportwagenfahrer mit Herz". Danach diese Überweisungsbetätigung mit ihrer Postadresse an mein Office ( office@kasperteam.at ) senden. Sie erhalten danach von mir diese spezielle Kappe mit gestickter Unterschrift und zusätzlich noch persönlich signiert von mir per Post!" Ganz einfach!