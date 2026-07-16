VIP-Ansturm auf neuen Ayurveda-Luxus-Tempel

Hochkarätiger Promi-Auflauf im Herzen Kärntens: Zur feierlichen Eröffnung des neuen Gesundheitshotels "Ayurveda Die Zeit" gaben sich Sport-Legenden wie Anna Gasser und Fritz Strobl sowie Model Larissa Marolt in St. Veit an der Glan die Klinke in die Hand.

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Wo früher das klassische "Hotel Die Zeit" seine Gäste empfing, ist nach einer umfassenden und stilvollen Modernisierung ein völlig neuer Wohlfühltempel eingezogen. Das geschichtsträchtige Haus wurde komplett nach den Jahrtausende alten Prinzipien des Ayurveda umgestaltet und setzt ab sofort als Hotel Ayurveda Die Zeit neue Maßstäbe für authentische fernöstliche Heilkunst und nachhaltige Lebensqualität im Süden Österreichs.

Um dieses innovative Gesundheitskonzept gebührend zu feiern, luden die Betreiberfamilie Riedl und die renommierte Ayurveda-Expertin Preeti Hoffmann am 15. Juli 2026 zur feierlichen Eröffnung, zu der auch jede Menge bekannte Gesichter aus Show, Sport, Politik und Medizin anreisten.

VIP-Rundgang mit Larissa Marolt, Anna Gasser und Fritz Strobl

Larissa Marolt, Michaela Riedl und Anna Gasser © Jacques Lemans

Besonders im Rampenlicht standen die prominenten Ehrengäste aus der Sport- und Unterhaltungswelt, die sich neugierig durch die frisch renovierten Räumlichkeiten führen ließen. Allen voran genoss das Kärntner Erfolgsmodel und Schauspielerin Larissa Marolt die entspannte Atmosphäre sichtlich.

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Auch die Crème de la Crème des österreichischen Wintersports ließ sich das Opening nicht entgehen: Die zweifache Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser und Ski-Alpin-Olympiasieger Fritz Strobl holten sich abseits der Piste wertvolle Inspirationen für körperliche Regeneration und mentale Balance. Bei erfrischenden Willkommensdrinks und feinen, frisch zubereiteten ayurvedischen Spezialitäten zeigten sich die Stars sichtlich begeistert von der gelungenen Symbiose aus traditioneller Lehre und modernem Hotel-Komfort.