TV Sport
© Getty

Highlights

Die Sport-Hits am Samstag im TV

Von
30.08.25, 00:00
Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Samstag auf die Fans im TV.

Graz ist wiederim Derby-Fieber

GAK will Sturm ärgern.
© APA

Kracher. Es ist wieder soweit. Sturm und GAK kämpfen in der Merkur Arena um die Nummer 1 der steirischen Hauptstadt. Die "Rotjacken" wollen den Meister nach dem CL-Aus auch ärgern.

Vikings wollen Geschichte schreiben

Vikings-Star Ben Holmes
© GEPA

Showdown. Die Vienna Vikings können im ELF-Halbfinale gegen Nordic Storm das schaffen, was noch keinem Team zuvor gelungen ist. Die Wiener wären bei einem Sieg das erste Team mit drei Final-Teilnahmen.

Bayern planen nächstes Schützenfest

Bayern in Torlaune.
© Getty

Spektakel. Nach dem Kracher-Start gegen Leipzig stotterte der Bayern-Motor. Jetzt wollen Harry Kane & Co. in der Liga gegen Augsburg wieder den Turbo zünden und das nächste Schützenfest feiern.

Das Sport-Programm im TV:

  • 11.20 Uhr: Formel 1 - GP d. Niederlande, 3. Training (ORF 1/Sky)
  • 11.25 Uhr. Para-Sport: Rad-WM (ORF Sport+)
  • 11.55 Uhr: Mountainbike - Weltcup (Eurosport)
  • 12 Uhr: Basketball - EM, Litauen - Deutschland (RTL)
  • 12.30 Uhr: Motorsport - Rallye-WM, Rally del Paraguay (Sky)
  • 13 Uhr: Fußball - 2. dt. Bundesliga, Konferenz (Sky)
  • 13.30 Uhr: Fußball - Premier League, Chelsea - Fulham (Sky)
  • 13.45 Uhr: Fußball - DFB-Supercup der Frauen, Bayern - Wolfsburg (ZDF)
  • 15 Uhr: Formel 1 - GP d. Niederlande, Qualifying (ORF 1/Sky)
  • 15 Uhr: American Football - ELF-Halbfinale, Vienna Vikings - Nordic Storm (Pro7/ORF Sport+)
  • 15 Uhr: Radsport: Vuelta, 8. Etappe (Eurosport)
  • 15.30 Uhr: Fußball - Dt. Bundelsiga, Einzelspiele (Sky)
  • 16 Uhr: Fußball - Premier League, Manchester United - Burnley, Tottenham - Bournemouth, Konferenz (Sky)
  • 16 Uhr: Handball - Supercup der Damen, Hypo NÖ - Atzgersdorf (ORF Sport+)
  • 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)
  • 17 Uhr: Tennis - US Open, Konferenz (Sky)
  • 18.15 Uhr: Handball - Supercup der Herren, Krems - Schwaz (ORF Sport+)
  • 18.30 Uhr: Fußball - Dt. Bundesliga, Augsburg - Bayern (Sky)
  • 18.30 Uhr: Fußball - Premier League, Leeds - Newcastle (Sky)
  • 19.30 Uhr: Fußball - Bundesliga, GAK - Sturm Graz (Sky)
  • 20 Uhr: Motorsport - IndyCarSeries in Tennessee (Sky)
  • 20.30 Uhr: Fußball - 2. dt. Bundesliga, Düsseldorf - Karlsruhe (RTL/Sky)
  • 20.30 Uhr: Eishockey - CHL, KAC - Berlin (ORF Sport+)
  • 21 Uhr: Golf - LPGA Tour in Norton (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!

