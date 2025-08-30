Die Sport-Hits am Samstag im TV

Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.
Sport-Nonstop wartet am Samstag auf die Fans im TV.
Graz ist wiederim Derby-Fieber
Kracher. Es ist wieder soweit. Sturm und GAK kämpfen in der Merkur Arena um die Nummer 1 der steirischen Hauptstadt. Die "Rotjacken" wollen den Meister nach dem CL-Aus auch ärgern.
Vikings wollen Geschichte schreiben
Showdown. Die Vienna Vikings können im ELF-Halbfinale gegen Nordic Storm das schaffen, was noch keinem Team zuvor gelungen ist. Die Wiener wären bei einem Sieg das erste Team mit drei Final-Teilnahmen.
Bayern planen nächstes Schützenfest
Spektakel. Nach dem Kracher-Start gegen Leipzig stotterte der Bayern-Motor. Jetzt wollen Harry Kane & Co. in der Liga gegen Augsburg wieder den Turbo zünden und das nächste Schützenfest feiern.
Das Sport-Programm im TV:
- 11.20 Uhr: Formel 1 - GP d. Niederlande, 3. Training (ORF 1/Sky)
- 11.25 Uhr. Para-Sport: Rad-WM (ORF Sport+)
- 11.55 Uhr: Mountainbike - Weltcup (Eurosport)
- 12 Uhr: Basketball - EM, Litauen - Deutschland (RTL)
- 12.30 Uhr: Motorsport - Rallye-WM, Rally del Paraguay (Sky)
- 13 Uhr: Fußball - 2. dt. Bundesliga, Konferenz (Sky)
- 13.30 Uhr: Fußball - Premier League, Chelsea - Fulham (Sky)
- 13.45 Uhr: Fußball - DFB-Supercup der Frauen, Bayern - Wolfsburg (ZDF)
- 15 Uhr: Formel 1 - GP d. Niederlande, Qualifying (ORF 1/Sky)
- 15 Uhr: American Football - ELF-Halbfinale, Vienna Vikings - Nordic Storm (Pro7/ORF Sport+)
- 15 Uhr: Radsport: Vuelta, 8. Etappe (Eurosport)
- 15.30 Uhr: Fußball - Dt. Bundelsiga, Einzelspiele (Sky)
- 16 Uhr: Fußball - Premier League, Manchester United - Burnley, Tottenham - Bournemouth, Konferenz (Sky)
- 16 Uhr: Handball - Supercup der Damen, Hypo NÖ - Atzgersdorf (ORF Sport+)
- 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)
- 17 Uhr: Tennis - US Open, Konferenz (Sky)
- 18.15 Uhr: Handball - Supercup der Herren, Krems - Schwaz (ORF Sport+)
- 18.30 Uhr: Fußball - Dt. Bundesliga, Augsburg - Bayern (Sky)
- 18.30 Uhr: Fußball - Premier League, Leeds - Newcastle (Sky)
- 19.30 Uhr: Fußball - Bundesliga, GAK - Sturm Graz (Sky)
- 20 Uhr: Motorsport - IndyCarSeries in Tennessee (Sky)
- 20.30 Uhr: Fußball - 2. dt. Bundesliga, Düsseldorf - Karlsruhe (RTL/Sky)
- 20.30 Uhr: Eishockey - CHL, KAC - Berlin (ORF Sport+)
- 21 Uhr: Golf - LPGA Tour in Norton (Sky)
Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!