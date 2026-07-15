Höschen-Blitzer! Jedermann wird 2026 heißer denn je

Roxanne Duran ist heuer an der Seite von Philipp Hochmair zu sehen und verspricht ein feuriges Bühnenspektakel.

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Vom 18. Juli bis zum 25. August 2026 verwandelt sich der Salzburger Domplatz wieder in die wohl berühmteste Freiluftbühne der Welt. Nachdem die gefeierte Inszenierung von Star-Regisseur Robert Carsen im Vorjahr für Begeisterungsstürme sorgte, steht heuer die mit Spannung erwartete Wiederaufnahme auf dem Programm. An der Spitze des Ensembles zieht auch in dieser Saison wieder ein Publikumsliebling alle Blicke auf sich: Philipp Hochmair kehrt in der Titelrolle des Jedermann zurück und wird die Zerrissenheit des reichen Mannes einmal mehr mit seiner gewohnt rauschhaften Energie auf die Bretter bringen.

Roxane Duran zeigt viel Bein und gibt tiefe Einblicke als Buhlschaft. © Franz Neumayr

Doch auch seine Buhlschaft Roxane Duran verspricht einiges an feuriger Energie. Bei der ersten Fotoprobe gab es gleich leidenschaftliche Küsse und Tänze. Höschen-Blitzer inklusive!

Drei neue Frauen prägen das Schicksal des Jedermann

Die ganz großen Schlagzeilen gehören heuer drei hochkarätigen Neubesetzungen auf der weiblichen Seite, die das Schicksal der Hauptfigur entscheidend mitgestalten werden. Die wohl begehrteste und meistdiskutierte Theaterrolle des Landes, die Buhlschaft, wird in diesem Jahr von der französisch-österreichischen Schauspielerin Roxane Duran verkörpert. Die Charakterdarstellerin, die einst durch Michael Hanekes oscarnominiertes Meisterwerk "Das weiße Band" international bekannt wurde, feiert damit ihr mit Spannung erwartetes Festspiel-Debüt. Sie verspricht, der Rolle der Buhlschaft eine ganz eigene, prachtvolle Note voller Tiefe zu verleihen.

Daniela Ziegler, Philipp Hochmair, Roxane Duran und Sylvie Rohrer

Ebenfalls neu im Ensemble ist die renommierte Schauspiel-Legende Daniela Ziegler, die als Jedermanns Mutter auf der Bühne stehen und für die nötige moralische Schwere im Leben des Lebemanns sorgen wird. Als Dritte im Bunde ersetzt Meike Droste Sylvie Rohrer in der diesjährigen Doppelrolle als Nachbar und Werke.

Ein Sommer voller Emotionen und Theatermagie

Mit dieser hochkarätigen Mischung aus bewährter Regiekunst und aufregenden neuen Gesichtern verspricht der Jedermann 2026, einer der absoluten Höhepunkte des heurigen Kultur-Sommers zu werden. Sollte der Salzburger Wettergott einmal nicht mitspielen, weicht das Ensemble wie gewohnt in das Große Festspielhaus aus, um den Zauber dieses zeitlosen Klassikers wetterunabhängig zu garantieren. Wer die hochkarätige Truppe live erleben möchte, sollte sich allerdings beeilen, denn der Ansturm auf die begehrten Tickets läuft bereits auf Hochtouren.