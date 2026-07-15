Schwanger? Lugner-Ex sorgt vor Hochzeit für Gerüchte

Kurz vor ihrer romantischen Traumhochzeit im September in Italien spricht Bahati Venus auf Instagram Klartext.

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Der Druck auf zukünftige Bräute, am vermeintlich schönsten Tag des Lebens in ein makelloses, oft unrealistisch enges Kleid zu passen, ist enorm. Doch Bahati Venus hat genug von Photoshop-Fassaden und dem ewigen Perfektionismus. Mit einem ehrlichen, komplett ungestellten Posting auf Instagram geht sie jetzt auf die Schwangerschaftsgerüchte ein, die zuletzt die Runde machten.

Bahati zeigt ihren Bauch auf einem Selfie © privat

Debatte im Netz

Mit den Worten "Nein, ich bin nicht schwanger: So sieht ein Frauenkörper aus, wenn man ihn normal atmen lässt!" zeigt sich die Musikerin herrlich bodenständig und selbstbewusst. Ihr mutiges Statement für Body Positivity trifft mitten ins Schwarze und hat im Netz bereits eine emotionale Debatte unter zukünftigen Bräuten ausgelöst, die sich von den starren Vorgaben der Hochzeitsbranche oft erdrückt fühlen.

Ihr Marzio liebt sie genau so, wie sie ist

Während in der Modewelt oft noch überflüssige Pfunde wegretuschiert werden, setzt Bahati Venus lieber auf echte Weiblichkeit. Unterstützung für diesen mutigen Schritt bekommt sie von der wichtigsten Person an ihrer Seite: Ihrem Verlobten Marzio stören die weiblichen Rundungen seiner Liebsten nämlich überhaupt nicht – ganz im Gegenteil. Er liebt sie genau so, wie sie ist, und fiebert dem großen Tag im September bereits voller Vorfreude entgegen.

Mit diesem erfrischenden Statement beweist Bahati Venus kurz vor dem Jawort, dass wahre Schönheit und Ausstrahlung nichts mit einer Kleidergröße zu tun haben.