ORF-Kultmoderator trauert um seinen Vater

Daniel Warmuths Vater starb völlig unerwartet.

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Mit seiner Kult-Moderation beim WM-Spiel gegen Algerien wurde Daniel Warmuth zur TV-Legende. "Ja bist du deppat", brüllte der Kärtner ins Mikro und sprach damit ganz Österreich aus der Seele.

Video zum Thema Kommentator-Cam: Hier zuckt der ORF-Mann aus © ORF

Nun, nur wenige Tage später, muss der 39-Jährige einen privaten Schicksalsschlag hinneehmen. Daniel Warmuths Vater Günter ist völlig unerwartet mit nur 65 Jahren gestorben. "Papa war für die Familie, Verwandtschaft und den gesamten Freundeskreis ein Vorbild an Menschlichkeit, Lebensfreude und Fröhlichkeit", wird der ORF-Moderator in der Kleinen Zeitung zitiert. "Jeder kannte ihn als unglaublich herzlichen, ehrlichen und liebevollen Menschen. Er wird uns allen sehr fehlen."

Daniel Warmuth ist wegen des Todesfalls deshalb auch derzeit nicht im ORF zu sehen.