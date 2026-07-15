Österreich
TV
E-Paper
Stars

Schicksalsschlag

ORF-Kultmoderator trauert um seinen Vater

Ein Mann mit Headset hält sich im Stadion überrascht die Hände an den Kopf.
© ORF
Daniel Warmuths Vater starb völlig unerwartet.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit seiner Kult-Moderation beim WM-Spiel gegen Algerien wurde Daniel Warmuth zur TV-Legende. "Ja bist du deppat", brüllte der Kärtner ins Mikro und sprach damit ganz Österreich aus der Seele.

Video zum Thema

Kommentator-Cam: Hier zuckt der ORF-Mann aus

© ORF

Nun, nur wenige Tage später, muss der 39-Jährige einen privaten Schicksalsschlag hinneehmen. Daniel Warmuths Vater Günter ist völlig unerwartet mit nur 65 Jahren gestorben. "Papa war für die Familie, Verwandtschaft und den gesamten Freundeskreis ein Vorbild an Menschlichkeit, Lebensfreude und Fröhlichkeit", wird der ORF-Moderator in der Kleinen Zeitung zitiert. "Jeder kannte ihn als unglaublich herzlichen, ehrlichen und liebevollen Menschen. Er wird uns allen sehr fehlen."

Daniel Warmuth ist wegen des Todesfalls deshalb auch derzeit nicht im ORF zu sehen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Serafin über Sex, Crime & Dreiecksbeziehungen

"Hölle!" Ambros über OP-Pfusch und Qualen

Alfons Haider: „Bin aufgeregt wie ein kleiner Bub“

ORF-Kultmoderator trauert um seinen Vater

Neue Liebe für Melissa Naschenweng?

Alle Details zur royalen Traumhochzeit in Bad Aussee

Amira Aly: Luxus-Geschenke vor Baby

Historisches Drama bei der Premiere von "Madama Butterfly"

"Habe gekündigt!" ORF-Star Sigi Fink schockt Fans

Haare ab? Silvia Schneider völlig verändert