Amira Aly: Luxus-Geschenke vor Baby

Auf Instagram zeigt die Moderatorin, dass sie sich etwas gegönnt hat.

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Amira Aly genießt die Zeit, bevor ihr drittes Kind geboren wird. Die 33- Jahre alte Moderatorin ist derzeit in Sommerlaune. Bei ihr wird gegrillt, gechillt und fleißig am Pool gebaut.

Pool fast fertig

Dieser ist schon fast fertig, erklärt Amira in einer Story - kühlem Planschen steht also bald nichts mehr im Weg.

Luxus-Geschenke

Amira © Instagram

Doch Maira gibt dieser Tage nicht nur Geld für Investitionen im und rund um ihr Haus aus. Nein, sie zeigt in einer Story, dass sie bei den Nobel-Marken Loewe und Chanel shoppen war. "Mama hat sich gestern seit langem mal wieder was nur für sich gegönnt", schreibt sie dazu. Doch leider lässt sie offen, was sich in den Einkaufstaschen befindet..