Neuer Look
Haare ab? Silvia Schneider völlig verändert
Wenn es um ihr Styling geht, überlässt Silvia Schneider absolut nichts dem Zufall. Seit Jahren begeistert die Moderatorin mit ihrem stets makellosen, glamourösen Auftreten. Hinter den Kulissen vertraut sie dabei vor allem auf die Hände eines ganz bestimmten Mannes: Hair- und Make-up-Artist Christopher Koller. Er ist die Geheimwaffe der 44-Jährigen für die ganz großen Auftritte.
Auch beim aktuellen Hochglanz-Fotoshooting in Bratislava war der Beauty-Profi natürlich mit von der Partie – und durfte sich an Silvias berühmtem Markenzeichen so richtig austoben. Erst inszenierte er die Moderatorin wie gewohnt mit einer extrem üppigen Walle-Mähne, nur um kurz darauf für die große Überraschung zu sorgen.
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Auf den nächsten Aufnahmen ist Silvia Schneider nämlich kaum wiederzuerkennen. Statt der langen Locken trägt die Blondine auf einmal einen extrem markanten, kurzen Bob. Ein Look, der ihr hervorragend steht, die Fans im ersten Moment jedoch sprachlos zurücklässt.
Dass sich die Moderatorin zwischen zwei Kamera-Auslösern nicht wirklich klammheimlich von ihrer langen Mähne verabschiedet hat, versteht sich von selbst.
Das Ergebnis: Ein genialer Vorher-Nachher-Effekt, der zeigt, wie wandelbar die Moderatorin ist – auch ohne, dass gleich die Schere angesetzt werden muss.
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