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Premiere in Mörbisch

Alfons Haider: Auftakt und Abschied mit einem "Käfig voller Narren"

Bühnenbild von „Ein Käfig voller Narren“ mit Darsteller*innen in bunten Federkostümen.
© Kurt Pinter
Am Donnerstag bringt Alfons Haider den ewigen Musical Klassiker "Ein Käfig voller Narren" in Mörbisch zur Premiere und zwängt sich dafür bis 22. August ein letztes Mal in den Glitzerfummel der Zaza.
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"Es ist wirklich eine einmalige Ausnahme, dass ich eine Rolle übernommen habe!" Doppelte Belastung für Alfons Haider in Mörbisch. Neben der Intendanz der Seebühne übernimmt er ab 16. Juli im Kultstück "Ein Käfig voller Narren" an der Seite von Mark Seibert auch die Hauptrolle der Zaza.  Gleich 11 (!) aufreizende Kostüme, auch mit opulenter Federboa, "über 9.000 Schritte" zum Gros auf High Heels und viel Make-Up inklusive. Mit ein Grund warum sich zur Premiere am Donnerstag so illustre Gäste wie Michael Walchhofer, Toni Polster, der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle, Waterloo, Barbara Karlich, Christa Kummer, Christian Kolonovits, Dompfarrer Toni Faber, Willi Gabalier und Mörbisch-Kollege Daniel Serafin angesagt haben.

Haider: "Trete nur mehr stumm auf!"

Für Haider ist der Auftritt im chaotischen Versteckspiel zwischen Glitzer, Familiendrama und Identität, sowohl Comeback – schon 2008 stand er in Stockerau als schillernde Nachtclub-Diva auf der Bühne – als auch ein Abschied. "Auftreten werde ich aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Falls ich in Zukunft noch einmal auftreten sollte, dann nur, wenn ich stumm über die Bühne gehe!“ 2027 wird das definitiv nicht passieren. Da holt Haider ja das ABBA-Musical "Mamma Mia!" zurück nach Mörbisch.

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Zwei Performer in roten Glitzerkostümen mit Federn vor einer bunten Bühnenkulisse.
Alfons Haider spielt in "Ein Käfig voller Narren" alternierend mit Drew Sarich die Hauptrolle "Zaza". © Kurt Pinter

Bis 22. August sorgt er aber noch alternierend mit Drew Sarich mit "Ein Käfig voller Narren" für Glamour. Alleine für den schillernden Nachtclub werden über 1.000 m Lauflicht auf die Seebühne gezaubert.

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