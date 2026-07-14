Simpsons brechen nach 37 Jahren mit größter Tradition

Nach über drei Jahrzehnten endet bei den "Simpsons" eine echte TV-Tradition.

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Während sich Fans der "Simpsons" auf einen zweiten Kinofilm freuen dürfen, der im September 2027 anlaufen soll, müssen sie sich bei der Hauptserie von einer Konstante verabschieden. Mit dem Start der 37. Staffel in den USA haben die Produzenten den legendären Couch-Gag im Vorspann der Episoden weitgehend abgeschafft.

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Budget und Zeit als Gründe

Showrunner Matt Selman erklärte in einem Interview mit dem australischen Podcast "Four Finger Discount", dass vor allem finanzielle und zeitliche Vorgaben zu diesem harten Schnitt führten. Um eine inhaltlich dichte Geschichte zu erzählen, benötigen die Autoren exakt 20 Minuten und 40 Sekunden pro Folge. Ein animierter Witz zu Beginn raubt wertvolle Sekunden, die für die eigentliche Handlung fehlen. Die Entscheidung fiel somit zugunsten der inhaltlichen Qualität aus, da die Ressourcen primär in die Produktion der Hauptfolge fließen sollen.

Vorspann wird oft übersprungen

Ein weiterer zentraler Faktor ist das veränderte Publikum im Zeitalter des Streamings. Viele Zuschauer nutzen ohnehin die Funktion, das Intro einfach zu überspringen, um Zeit zu sparen. Das betrifft laut den Machern nicht nur den Couch-Gag, sondern auch die wechselnden Sprüche, die Bart am Anfang an die Schultafel kritzelt. Wenn jedoch unendlich viel Geld zur Verfügung stünde, würde man laut Selman weiterhin für jede Episode einen neuen Gag produzieren.

Zukunft der Serie ist gesichert

Dass das Team das Thema selbst mit Humor nimmt, zeigte die auf Disney+ erschienene Doppelfolge "Extreme Makeover: Homer Edition", in der das Phänomen des übersprungenen Intros direkt parodiert und in die Handlung eingebaut wird. Die generelle Zukunft der Bewohner von Springfield ist aber ohnehin nicht in Gefahr: Die Produktion wurde bereits bis zur 40. Staffel verlängert, was "Die Simpsons" zur am längsten laufenden nordamerikanischen Animationsserie macht.