TV-Highlights am Sonntag
Liebes-Film: »Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze«
20.15 UHR
Romanze. Kuratorin Mia Barlow ist praktisch in einem Museum groß geworden, seit Direktor Trevor Murphy und seine Frau, die Restauratorin Hannah, sie als Pflegekind bei sich aufgenommen haben. Als Hannah schwer erkrankt und Trevor sich um sie kümmern muss, möchte Mia in seine Fußstapfen treten. Doch sie hat mit Widrigkeiten zu kämpfen: Das Museum ist nicht mehr rentabel und soll geschlossen werden.
Action-Film: »Riddick - Chroniken eines Kriegers« mit Vin Diesel
20.15 UHR
Science-Fiction. Der skrupellose Lord Marshal führt die brutalen Necromonger an - übermächtige, grausame Zombies, die alles töten, was ihnen in den Weg kommt. Nach einer Prophezeiung kann nur der letzte Überlebende der legendären Kriegerkaste der Furianer sie aufhalten und die Herrschaft des Tyrannen brechen: der Weltraum-Gangster Riddick. Er wird von Imam und Aereon angeheuert, um sein Schicksal zu erfüllen.
Liebes-Komödie: »Notting Hill« mit Julia Roberts und Hugh Grant
20.15 UHR
Romantik. William Thacker staunt nicht schlecht, als ein leibhaftiger Kinostar seinen kleinen Buchladen im Londoner Stadtteil Notting Hill besucht. Vor lauter Aufregung über das Erscheinen der Diva Anna Scott versagt dem schüchternen Buchhändler die Stimme. Am nächsten Tag trifft er seine Traumfrau auf der Straße wieder, stolpert und ruiniert ihr Kleid mit Orangensaft. Das Schicksal nimmt seinen Lauf.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden