Trockene Malle-Party im ZDF-Fernsehgarten erzürnt Fans

Der beliebte Mallorca-Fernsehgarten steht vor der Tür, doch für die feierwütigen Fans gibt es eine radikale Änderung auf dem Gelände: Alkohol bleibt bei der gesamten Musikshow komplett tabu.

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Der Lerchenberg verwandelt sich diesen Sonntag in eine Partymeile, doch torkeln wie im Bierkönig oder Megapark ist diesmal nicht erlaubt. Das ZDF zieht eine klare Linie durch: Auf dem gesamten Areal gilt ein striktes Alkoholverbot, um den Jugendschutz zu gewährleisten und die Veranstaltung sicher sowie familienfreundlich zu gestalten. Obwohl die Tickets für den Mallorca-Fernsehgarten heiß begehrt waren, sorgt diese Regelung unter den Malle-Fans für reichlich Diskussionsstoff.

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Musikalisch wird bei der Show von Andrea Kiewel dennoch einiges geboten. Mickie Krause reist mit seinen bekannten Party-Hymnen wie "Schatzi, schenk mir ein Foto!", "Geh mal Bier hol’n" oder "Jan Pillemann Otze" an. Ebenso steht Megapark-Sängerin Mia Julia auf der Bühne, die mit Liedern wie "Mallorca, da bin ich daheim" und "Oh Baby" überzeugt. Gemeinsam mit Lorenz Büffel, bekannt durch den Hit "Johnny Däpp", präsentiert sie zudem die aktuelle Fan-Hymne "Der Zug hat keine Bremse", die in Zusammenarbeit mit Malle-Anja entstand.

Mickie Krause © Getty Images

Newcomer und erfahrene Legenden

Die Atzen © Redferns

Das ZDF setzt bei diesem Event auf eine Mischung aus etablierten Szenegrößen und erfolgreichen Newcomern. So werden Julian Sommer und Luca-Dante Spadafora die Arena zum Kochen bringen. Auch Jürgen Milski mit "Gib mir deine Nummer" sowie Tobee mit seinem Ohrwurm "Helikopter 117 (Mach den Hub Hub Hub)" treten auf. Für weiteres Party-Feeling sorgen Anna-Maria Zimmermann mit "1000 Träume weit (Tornerò)" und das Duo Die Atzen mit ihrem bekannten Hit "Das geht ab! (Wir feiern die ganze Nacht)". Das Line-up wird durch Marry, Frenzy, Kings of Günter, Der Zipfelbube, Carolina, Almklausi und Linda Siu komplettiert. Am Ende bleibt abzuwarten, wie die alkoholfreie Stimmung beim Mallorca-Fernsehgarten vom Publikum angenommen wird. Die Sendung läuft am Sonntag ab 12 Uhr live im ZDF und wird auch von vielen Schlagerfans in Österreich gespannt verfolgt.