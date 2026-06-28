Das war's! Alkohol-Verbot im Fernsehgarten

Schunkeln ja, feuchtfröhlich anstoßen nein: Beim ZDF-Fernsehgarten bleibt der Zapfhahn ab dieser Saison komplett trocken. Nach Vorfällen mit feiernden Gästen greift der Sender nun knallhart durch.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Sonntag wird im ZDF-Fernsehgarten wieder gefeiert, doch auf dem Mainzer Lerchenberg wird nur noch Alkoholfreies ausgeschenkt. Das komplette Verbot trat mit dem Start der aktuellen Saison in Kraft. Hintergrund der Maßnahme sind Vorfälle aus der Vergangenheit: Unter die Schlagerfans mischten sich vermehrt feierwütige Gruppen, die echten Fans die Tickets wegnahmen. Im Mai des Vorjahres ging zudem ein Video viral, das einen jungen Mann zeigte, der direkt hinter Moderatorin Andrea Kiewel sein Bier in einem Zug austrank. Der Vorfall und die Diskussionen über den Konsum zeigen, dass das Thema auch für das TV-Publikum in Österreich heiß diskutiert wird.

Gäste machen reihenweise kehrt

Das neue Verbot sorgt für gespaltene Reaktionen unter den Zuschauern. Während Stammbesucher betonen, dass sie auch ohne Promille beste Laune haben, reagieren andere enttäuscht. Ein Produktionsmitarbeiter berichtete, dass einige Party-Fans wegen der neuen Regelung direkt auf dem Parkplatz umdrehten und das Gelände gar nicht erst betraten. Auf der offiziellen Seite des Zuschauerservices weist das ZDF mittlerweile transparent auf die Einschränkung hin.

Publikum wurde zum Problem

© Getty Images

Aus Produktionskreisen heißt es, dass Feierlichkeiten wie Junggesellenabschiede und Geburtstage auf dem Gelände überhandgenommen hatten. Ein Mitarbeiter erklärte, dass sich Gäste teilweise richtig volllaufen ließen. Das Vorgehen kommt jedoch nicht völlig überraschend: Bei den bekannten "Mallorca-Spezialausgaben" wurde der Ausschank schon in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt oder erst nach der Live-Sendung freigegeben.

Statement vom Sender

Eine ZDF-Sprecherin bestätigte die Maßnahme am Sonntag offiziell. Im Rahmen der diesjährigen Saison wird kein Alkohol auf dem ZDF-Gelände ausgeschenkt. Man habe bereits bei ausgewählten Sendungen die Erfahrung gemacht, dass dieses Vorgehen dem fröhlichen und ausgelassenen Showprogramm vor Ort mit Familien und Fans keinen Abbruch tut.