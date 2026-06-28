Fans können jubeln: ÖFB hat jetzt das Prime-Time-Abo

Auch für die Sicht, die sich nicht in den USA aufhalten können, sorgt der Aufstieg für viel Freude. Ab jetzt sind alle ÖFB-Spiele zu christlichen Uhrzeiten.

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Österreichs Nationalteam hat es nach dem Krimi von Kansas tatsächlich noch in letzter Sekunde geschafft und den Aufstieg ins Sechzehntel-Finale als Gruppenzweiter fixiert.

Jetzt wartet am 2. Juli (ab 21.00 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) der Kracher gegen Spanien in der Luxus-Arena von Los Angeles. Um kurz nach 2.00 Uhr früh Ortszeit hob die Mannschaft bereits wieder in ihr Teamquartier nach Santa Barbara ab. Auf dem Rückflug wollte das Trainerteam laut Rangnick damit beginnen, sich mit dem kommenden Gegner Spanien zu beschäftigen.

"Das ist das nächste Endspiel. Wir müssen schauen, dass wir eine Leistung bringen, die am obersten Level sein muss, um in diesem Spiel eine Chance zu haben", meinte der Wahl-Salzburger. "Die Chance werden wir suchen, in einem Spiel ist alles möglich." Das habe der Turnierverlauf bereits gezeigt.

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Doch nicht nur die Ankick-Zeit gegen Spanien ist für die Fans in Österreich eine Erleichterung. Sollten wir gegen die Iberer den Aufstieg schaffen, geht es für Rangnick & Co. am 4. Juli ebenfalls um 21.00 Uhr unserer Zeit in Dallas gegen den Sieger der Partie Portugal gegen Kroatien.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Ein mögliches Viertelfinale würde am 10. Juli wieder in LA und wieder um 21.00 Uhr (MESZ) angepfiffen werden. Auch das Halbfinale (14. Juli in Dallas) und das Finale (19. Juli in New York) hat Anpfiff um 21.00 Uhr (MESZ). Einzig für ein mögliches Spiel um Platz 3 würde am 18. Juli um 23.00 Uhr angepfiffen werden.