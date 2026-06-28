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Spielberg-GP

ServusTV-Kommentator mit Hirscher-Seitenhieb

OR
von
Motorsport-Fan Marcel Hirscher
© GEPA
Marcel Hirscher war beim Großen Preis von Österreich prominent vertreten, vor und nach dem Rennen. Auch deshalb ließ sich Andreas Gröbl einen Seitenhieb nicht entgehen.
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Vor dem Rennen chauffierte das Ski-Ass Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton über die Strecke (oe24 berichtete).

Als Motorsport-Fan war der 37-Jährige durchgehend in Aktion.

Hirscher? "Durchschnittlich"

Auch bei der Siegerehrung war Hirscher zu sehen, während vor allem George Russell seinen Start-Ziel-Sieg bejubeln durfte. Aber natürlich auch Max Verstappen und sein Fanklub waren lautstark zu hören.

Der Niederländer schaffte es auf Rang zwei, ServusTV-Kommentator Andreas Gröbl konzentrierte sich aber auf dessen "Landsmann".

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Hirscher, der mittlerweile für "Oranje" an den Weltcup-Start geht, wurde von der TV-Stimme als "durchschnittlicher niederländischer Skifahrer" bezeichnet. Selbstverständlich mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus, immerhin ist er weiterhin Österreichs größter Skifahrer aller Zeiten.

Für das eigene Comeback fehlen laut Hirscher noch "zehn Prozent", aber "minimale Fortschritte sind da".

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