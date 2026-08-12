Formel-1-Star verschenkt 900.000-Euro-Ring

Formel-1-Pilot George Russell (28) hat sich in der Sommerpause verlobt. Seine Partnerin Carmen Montero Mundt (28) zeigt auf Instagram einen riesigen Diamantring im Wert von etwa 900.000 Euro.

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Formel-1-Pilot George Russell hat sich in der Sommerpause nach sechs Jahren Beziehung mit Carmen Montero Mundt verlobt. Den Antrag machte der Mercedes-Star vor einer Kulisse aus Meerblick, Kerzen, weißen Blumen und Sonnenuntergang.

Auf Instagram machten die beiden ihr Glück mit Ring- und Herz-Symbolen öffentlich.

Verlobungsring kostet 900.000 Euro

Besonders der Ring sorgte für Aufsehen: Ein oval geschliffener gelber Diamant (angeblich 8 bis 10 Karat) mit zwei seitlichen weißen Diamanten, dessen Wert Experten auf rund 900.000 Euro schätzen, wie "Bild" berichtet.

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Das Paar lernte sich 2020 in London über Freunde kennen. Er bat um ihre Telefonnummer und lud sie zu sich ein, um für sie zu kochen. Aus diesem Treffen entwickelte sich eine feste Beziehung.

Die 28-jährige Carmen studierte Betriebswirtschaft und Finanzen in London sowie Genf, betreibt die Kosmetikmarke "Barriers" und hat knapp eine Million Instagram-Follower. Der Rennfahrer betonte schon vor der Verlobung, wie wichtig ihm seine Partnerin ist. Sie gebe ihm im Rennsport Stabilität und helfe ihm beim Abschalten. George Russell schwärmte einst mit den Worten: "Sie ist ohne Zweifel meine Zukunft."

Sportlich durchläuft der Brite hingegen eine schwierige Phase: Im teaminternen Duell hat er gegen den 19-jährigen Kimi Antonelli oft das Nachsehen und belegt in der Weltmeisterschaft aktuell Platz 3 mit 59 Punkten Rückstand.