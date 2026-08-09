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In F1-Pause

Mercedes-Star George Russell im Liebesglück

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Ein Mann in silberner Mercedes-AMG-Jacke und Sonnenbrille steht auf einer Rennstrecke.
© Getty Images
Mercedes-Star George Russell hat die Sommerpause der Formel 1 sehr erfreulich genutzt.
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Die Formel-1-Stars befinden sich derzeit im Sommerurlaub. Während WM-Leader Kimi Antonelli Teamchef Toto Wolff auf dessen Jacht besucht hat, wo auch Max Verstappen mit der gesamten Familie eingeladen war, hat der zweite Mercedes-Pilot, George Russell, die Pause anders genutzt.

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Denn der 28-Jährige hat sich mit seiner langjährigen Partnerin Carmen Montero Mundt verlobt. Die freudige Nachricht teilte der Brite seinen Fans über Social Media mit. Mit vier Bildern und einem simplen Verlobungsring-Emoji als Bildunterschrift auf Instagram machte Russell die Verlobung offiziell.

Antonelli gratuliert

Der Instagram-Beitrag sammelte rasch eine riesige Anzahl an Likes. Unter den ersten Gratulanten befand sich auch Russells Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli. Damit ist Russell der nächste Formel-1-Pilot, der den Bund fürs Leben schließen möchte. Erst Anfang des Jahres hatte Charles Leclerc geheiratet, nachdem er sich 2025 verlobt hatte.

Nach den privaten Feierlichkeiten ruft bald wieder die Pflicht. Ende des Monats kehrt Russell beim Grand Prix der Niederlande ins Cockpit zurück, wo er seine Titelhoffnungen in der Formel 1 wieder auf Kurs bringen will.

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