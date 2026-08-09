Mercedes-Star George Russell im Liebesglück

Mercedes-Star George Russell hat die Sommerpause der Formel 1 sehr erfreulich genutzt.

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Die Formel-1-Stars befinden sich derzeit im Sommerurlaub. Während WM-Leader Kimi Antonelli Teamchef Toto Wolff auf dessen Jacht besucht hat, wo auch Max Verstappen mit der gesamten Familie eingeladen war, hat der zweite Mercedes-Pilot, George Russell, die Pause anders genutzt.

Denn der 28-Jährige hat sich mit seiner langjährigen Partnerin Carmen Montero Mundt verlobt. Die freudige Nachricht teilte der Brite seinen Fans über Social Media mit. Mit vier Bildern und einem simplen Verlobungsring-Emoji als Bildunterschrift auf Instagram machte Russell die Verlobung offiziell.

Antonelli gratuliert

Der Instagram-Beitrag sammelte rasch eine riesige Anzahl an Likes. Unter den ersten Gratulanten befand sich auch Russells Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli. Damit ist Russell der nächste Formel-1-Pilot, der den Bund fürs Leben schließen möchte. Erst Anfang des Jahres hatte Charles Leclerc geheiratet, nachdem er sich 2025 verlobt hatte.

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Nach den privaten Feierlichkeiten ruft bald wieder die Pflicht. Ende des Monats kehrt Russell beim Grand Prix der Niederlande ins Cockpit zurück, wo er seine Titelhoffnungen in der Formel 1 wieder auf Kurs bringen will.