Ex-Vettel-Teamchef teilt gegen Lewis Hamilton aus

Ex-Teamchef Otmar Szafnauer ist kein Fan von Lewis Hamiltons extravagantem Kleidungsstil. Er bezeichnete diesen als "lächerlich". Später ruderte er etwas zurück.

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Lewis Hamilton taucht gerne mit auffälligen Outfits an den Strecken auf und sorgt dabei immer wieder für Schlagzeilen. Nun hat sich Ex-Formel-1-Teamchef Otmar Szafnauer dazu geäußert. Der ehemalige Aston-Martin- und Alpine-Teamchef ist kein Fan von seinem Kleidungsstil und bezeichnete diesen sogar als "lächerlich".

Im "High Performance Racing Podcast" war Szafnauer zu Gast und sprach zu Beginn darüber, welche Fahrer als erstes an den Rennstrecken eintreffen. Dabei wurde auch über Hamilton und dessen modischen Auftritt gesprochen. Der Ex-Teamchef sagte: "Lewis kommt immer dann an, wenn alle Fotografen da sind, damit er seine lächerlichen Gewand tragen und Fotos gemacht werden können."

"Ausgefallen, und das soll nicht lächerlich sein?"

Dem widersprach Podcast-Moderator Jake Humphrey und verteidigte Hamilton. Seine Outfits seien zwar ausgefallen, aber keineswegs negativ. Szafnauer verteidigte seine Meinung: "Ausgefallen, und das soll nicht lächerlich sein?" Später räumte er ein, dass dem siebenfachen Weltmeister der extravagante Look steht. Szafnauer sagte: "Er kann es tragen."

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Zum Abschluss konnte sich Szafnauer einen kleinen Seitenhieb nicht entgehen lassen. Er meinte, mit Blick auf seine neue Liebe Kim Kardashian: "Und ich glaube, die Mode hat auch bei Kim Kardashian geholfen."

Seit Jahren gehört Hamilton zu den modebewusstesten Fahrern im Formel-1-Lager. Der Ferrari-Pilot arbeitet häufig mit internationalen Luxus- und Modemarken zusammen. Dabei tritt der Brite in den Fußstapfen der Formel-1-Legenden Ayrton Senna und Michael Schumacher, die ebenfalls mit stylischen Outfits an den Rennstrecken dieser Welt für Begeisterung sorgten.