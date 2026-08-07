Motorsport
TV
E-Paper
Immo
Sport

"lächerlich"

Ex-Vettel-Teamchef teilt gegen Lewis Hamilton aus

Ein Formel-1-Fahrer im Ferrari-Outfit läuft mit Handy durch das Fahrerlager, umgeben von Fans und Teams.
© Getty Images
Ex-Teamchef Otmar Szafnauer ist kein Fan von Lewis Hamiltons extravagantem Kleidungsstil. Er bezeichnete diesen als "lächerlich". Später ruderte er etwas zurück.
OE24 auf Google bevorzugen

Lewis Hamilton taucht gerne mit auffälligen Outfits an den Strecken auf und sorgt dabei immer wieder für Schlagzeilen. Nun hat sich Ex-Formel-1-Teamchef Otmar Szafnauer dazu geäußert. Der ehemalige Aston-Martin- und Alpine-Teamchef ist kein Fan von seinem Kleidungsstil und bezeichnete diesen sogar als "lächerlich".

Auch interessant

F1-Boss präsentiert Notfall-Plan für 2027

Baby-Glück bei Hamilton! Auch Kim Kardashian schmilzt dahin

Formel-1-Beben: Kommt jetzt dreifacher Fahrertausch?

Im "High Performance Racing Podcast" war Szafnauer zu Gast und sprach zu Beginn darüber, welche Fahrer als erstes an den Rennstrecken eintreffen. Dabei wurde auch über Hamilton und dessen modischen Auftritt gesprochen. Der Ex-Teamchef sagte: "Lewis kommt immer dann an, wenn alle Fotografen da sind, damit er seine lächerlichen Gewand tragen und Fotos gemacht werden können."

"Ausgefallen, und das soll nicht lächerlich sein?"

Dem widersprach Podcast-Moderator Jake Humphrey und verteidigte Hamilton. Seine Outfits seien zwar ausgefallen, aber keineswegs negativ. Szafnauer verteidigte seine Meinung: "Ausgefallen, und das soll nicht lächerlich sein?" Später räumte er ein, dass dem siebenfachen Weltmeister der extravagante Look steht. Szafnauer sagte: "Er kann es tragen."

Zum Abschluss konnte sich Szafnauer einen kleinen Seitenhieb nicht entgehen lassen. Er meinte, mit Blick auf seine neue Liebe Kim Kardashian: "Und ich glaube, die Mode hat auch bei Kim Kardashian geholfen."

Seit Jahren gehört Hamilton zu den modebewusstesten Fahrern im Formel-1-Lager. Der Ferrari-Pilot arbeitet häufig mit internationalen Luxus- und Modemarken zusammen. Dabei tritt der Brite in den Fußstapfen der Formel-1-Legenden Ayrton Senna und Michael Schumacher, die ebenfalls mit stylischen Outfits an den Rennstrecken dieser Welt für Begeisterung sorgten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

F1-Boss präsentiert Notfall-Plan für 2027

Formel-1-Beben: Kommt jetzt dreifacher Fahrertausch?

Baby-Glück bei Hamilton! Auch Kim Kardashian schmilzt dahin

Rallye-Weltmeister Ogier und Co-Pilot nach Crash im Spital

Sky verlängert TV-Deal für Österreich bis 2030

Formel-1-Knall: Nächstes Jahr noch mehr Rennen

TV-Knall um Formel-1-Rechte

Ex-Vettel-Teamchef teilt gegen Hamilton aus

WM in Gefahr: Rückschlag für Kimi Antonelli (19)

Brisante Fotos! Wolff mit Verstappen auf Urlaub