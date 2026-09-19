KTM-Drama in Spielberg – Martin gewinnt Sprint

Dank eines Sturzes des in Führung liegenden KTM-Piloten Pedro Acosta hat der Spanier Jorge Martin den MotoGP-Sprint in Spielberg gewonnen.

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Martin (Aprilia) erbte am Samstag im kurzen Rennen beim Motorrad-Grand-Prix von Österreich den Sieg und übernahm damit wieder die WM-Führung drei Punkte vor dem zweitplatzierten Ducati-Star Marc Marquez. Acosta hatte den ersten KTM-Heimsieg in der Steiermark seit 2021 vor Augen, ging mit seiner KTM drei Runden vor Rennende aber zu Boden.

"Bitter, wenn so eine Performance da ist, der Matchball am Punkt liegt und du verwandelst ihn nicht. Für das gute Aussehen bekommen wir leider keine Punkte", ärgerte sich KTM-Motorsportchef Pit Beirer bei ServusTV. "Er hat den Bremspunkt einfach komplett verpasst und nicht viel mehr gesagt als 'sorry, boys'". Den dritten Platz im Sprint sicherte sich der Italiener Marco Bezzecchi (Aprilia), in der WM Dritter 38 Zähler hinter Martin. Der Südafrikaner Brad Binder wurde als bester KTM-Pilot Neunter und bekam noch einen Punkt.

In einer spannenden Startphase war Acosta an Martin und Marquez vorbeigegangen. Zuvor hatte sich Letzterer mit einem aggressiven Bremsmanöver an seinem WM-Rivalen vorbeigequetscht. Martin rutschte bis auf den achten Platz zurück, startete danach aber eine Aufholjagd, die im Sieg mündete. Der Ex-Weltmeister schnappte sich seine Gegner der Reihe nach in der ersten Kurve, in der achten von 14 Runden bremste sich Martin an Marquez vorbei, kurz darauf profitierte der "Martinator" vom Acosta-Unfall.

Martin holte sich auch Pole

Im Qualifying am Vormittag hatte sich Martin 15 Tausendstelsekunden vor Titelverteidiger Marc Marquez die Pole Position gesichert. Acosta wurde Dritter und wird damit am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV und Sky) aus der ersten Startreihe in den Grand Prix gehen. Für Martin war es seine dritte Saison-Pole. Acosta war im ersten Stint des Quali-Finales nicht optimal positioniert, am Ende fehlten ihm 71 Tausendstel auf Martin.

"Normalerweise haben wir im Qualifying etwas Probleme. Hier beim Heim-GP in der ersten Reihe zu starten, ist wunderbar", hatte Acosta, der KTM in der kommenden Saison in Richtung Ducati verlässt, vor dem Sprint noch gesagt.