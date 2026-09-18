MotoGP-Hammer in Spielberg: WM-Krimi soll Fan-Schwund stoppen

Marquez und Martin punktegleich im Titelkampf

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Punktegleich an der WM-Spitze, ein KTM-Star in Form und ein Österreicher mit Heimrennen. Sportlich ist beim MotoGP-Gastspiel in Spielberg am Sonntag (14 Uhr, live ServusTV & Sky) alles angerichtet. Doch ausgerechnet zum Zehn-Jahr-Jubiläum der Rückkehr auf den Red-Bull-Ring kämpft die Motorrad-Königsklasse mit einem Problem: Die Zuschauerzahlen sind dramatisch gesunken.

Von 215.850 Fans zum Minusrekord

Beim MotoGP-Comeback vor zehn Jahren strömten noch 215.850 Zuschauer über das gesamte Wochenende an den Red-Bull-Ring. 2024 waren es 150.187, im Vorjahr nur noch 117.560. Zum Vergleich: Die Formel 1 stellte im Juni mit 320.000 Fans eine Bestmarke in Spielberg auf.

"Wir würden uns freuen, wenn wir noch etwas mehr Zuschauer hätten, das muss man leider so sagen", erklärte Ring-Geschäftsführer Thomas Überall gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Die Veranstalter reagieren mit einem neuen Termin. Statt Ende August während der Sommerferien gastiert die MotoGP nun Mitte September in der Steiermark. Dazu kommen zusätzliche Fanzonen und eine eigene Tribüne für Toprak Razgatlioglu. Der türkische Yamaha-Rookie ist dreifacher Superbike-Weltmeister und bringt eine große internationale Fangemeinde mit.

SPIELBERG,AUSTRIA,17.SEP.26 - MOTORSPORTS - MotoGP, Grand Prix of Austria, Red Bull Ring, preview, pit lane walk. Image shows fans of Marc Marquez (ESP/ Ducati Lenovo Team). Photo: GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures

In Fankreisen werden vor allem die hohen Kosten für Tickets, Unterkünfte und Verpflegung als Hindernis genannt. Auch die finanziellen Probleme bei KTM und der Wegfall der früheren KTM-Tribüne werden als Faktoren angeführt. Die orange Tribüne gab es 2024 zum letzten Mal.

Marquez gegen Martin: Titelkampf auf Messers Schneide

Auf der Strecke könnte der Zeitpunkt kaum besser sein. Marc Marquez übernahm mit seinem Sieg in Misano erstmals in dieser Saison die WM-Führung. Nach 14 von 22 Rennwochenenden liegt der Ducati-Star punktgleich vor Jorge Martin.

Dabei hatte Marquez im Mai bereits 102 Punkte Rückstand auf die Spitze. Wegen einer Verletzung verpasste er zwei Rennwochenenden. Mit fünf Siegen in den vergangenen sieben Rennen kämpfte sich der Titelverteidiger zurück.

"Das fühlt sich unglaublich an", sagte Marquez nach seinem Triumph in Misano vor 184.000 Zuschauern.

Der Spanier peilt seinen zehnten WM-Titel an, den achten in der MotoGP. Sein Aprilia-Rivale Martin kämpfte zuletzt allerdings mit einer Verhärtung der Unterarmmuskulatur. Auch dessen Teamkollege Marco Bezzecchi mischt im Titelkampf mit.

An Spielberg hat Marquez beste Erinnerungen: Im Vorjahr gewann er sowohl den Sprint am Samstag als auch den Grand Prix am Sonntag.

KTM setzt auf Acosta – Rammerstorfer mit Strafe

Für KTM soll Pedro Acosta beim Heimrennen aufzeigen. Der 22-jährige Spanier wurde zuletzt Zweiter in Aragonien und Dritter in Misano. Ab 2027 wird er an der Seite von Marquez für Ducati fahren.

"Das war für uns eine gute Einstimmung auf die Spielberg-Woche", sagte KTM-Motorsportchef Pit Beirer bei ServusTV.

Auch Österreich ist auf der Strecke vertreten. Leo Rammerstorfer bestreitet sein Heimrennen in der Moto3. Der 22-jährige Oberösterreicher kam bei seinen bisherigen 13 WM-Starts nicht über Rang 13 hinaus. Nach einem Sturz und gefährlichem Fahren in Misano muss er in Spielberg eine Long-Lap-Penalty absolvieren.

Eine gute Nachricht haben die Veranstalter bereits: In einer Fan-Umfrage des Streckendesign-Büros Studio Dromo belegte der Red-Bull-Ring unter 40 Rennstrecken Platz eins beim Zuschauererlebnis. Grundlage waren mehr als 432.000 öffentliche Bewertungen in elf unterschiedlich gewichteten Kategorien.